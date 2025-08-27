augusztus 27., szerda

Gőzerővel készülnek az új tanévre Debrecenben

Idén is több ezer gyermek kezdi meg az új évet. A tanév megkezdése előtt még összegyűltek a debreceni pedagógusok.

Haon.hu

– Debrecenben az oktatás közös ügy, a jövőnk záloga. Hajdú-Bihar vármegyében több, mint 70 ezer gyermek és fiatal vesz részt a köznevelésben – az óvodától a középiskoláig. Ők azok, akiknek jövőjéért mindannyian felelősek vagyunk. Az ő nevelésük, oktatásuk közel 7,5 ezer pedagógus elhivatott munkájára épül – olvasható Papp László polgármester közösségi oldalán. A város vezetője az új tanév indulása előtt osztotta meg gondolatait.

Papp László polgármester is megosztotta a gondolatait a tanárokkal az új tanév előtt
Forrás: Facebook / Papp László

Mint írta, néhány nap múlva becsengetnek. Hozzátette, hiszi, hogy közösen mindannyian azon dolgoznak, hogy a diákok ne csak tudásban, hanem emberségben, közösségi értékekben is gazdagodjanak. 

A pedagógusok munkája nem csupán diákok sorsát, hanem egész közösségünk jövőjét alakítja. Köszönöm, hogy gyermekeink biztonságban, jó kezekben vannak. Köszönöm, hogy a jövőt építik nap mint nap, csendben, elhivatottan, kitartóan, szívvel és tudással!

– emelte ki.

A posztban kifejtette azt is, hogy a gyerekeknek nemcsak tudásra, hanem egészségre, mozgásra, közösségi élményekre is szükségük van. Ezért indították el a Mozdulj, Debrecen! iskolaprogramot, amely minden diáknak biztosítja a minőségi sport és mozgás lehetőségét. A Junior Városkártya pedig a mindennapi közlekedést teszi ingyenessé a 6–14 év közötti diákok számára.

