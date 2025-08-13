Fokozottan kell figyelni, szúnyoggyérítés lesz ezen a hajdú-bihari településen!

Hajdúböszörmény város önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. augusztus 14-én földi kémiai szúnyoggyérítés lesz a város közigazgatási területén belül. A munkát a tervek szerint napnyugta után, az esti órákban végzik.

Szúnyoggyérítés Hajdúböszörményben, az önkormányzat kéri a lakosok türelmét

Forrás: Napló-archív

Kedvezőtlen időjárás esetén: 2025. augusztus 18-19. között történik a védekezés.

Kiemelik, a felhasználandó szert ULV eljárással gépjárműről juttatják a levegőbe Hajdúböszörmény lakott útszakaszain, melyek gépjárművel megközelíthetőek. Ez a módszer a már kifejlett csípőszúnyogok ellen használható, azonnal csökkentve a szúnyogártalmat. Az alkalmazott irtószer az engedélyezett kijuttatási mennyiség esetén emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de más rovarokra hat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a területen előforduló méhek védelmére. A kezeléseket csak a méhek kaptárba vonulása után kezdik meg, és az éjszakai órákban végzik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mit érdemes tenni a szúnyoggyérítés előtt?

Az önkormányzat írt néhány javaslatot is az itt élőknek, mit tegyenek a művelet ideje alatt:

A gyérítést megelőzően a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat gyűjtsék össze vagy takarják le.

A gyérítés alatt és az azt követő egy órában zárják be az ajtókat, ablakokat, ne használják a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket.

A zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás és feldolgozás előtt alaposan mossák meg.

A gyérítés előtt az ingatlanokon belül is szüntessék meg a pangó vízfelületeket, mivel a szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.

Ne tartózkodjanak a gyérítést végző gépjármű közelében.

A védekezés időtartama alatt kérik továbbá a lakosság türelmét és megértését.

Ez is érdekelhet: