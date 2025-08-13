augusztus 13., szerda

Szúnyoggyérítés indul Debrecenben, itt van minden, amit érdemes tudni róla

Címkék#Debrecen#szúnyog#szúnyoggyérítés#szúnyogirtás

A munkálatok ütemezetten, környezetkímélő módszerekkel zajlanak majd a város több pontján. Debrecenben földi kémiai és biológiai szúnyoggyérítést is végeznek.

Haon.hu

Szúnyoggyérítés indul Debrecenben: a debreceni önkormányzat a Zöld Kódex elveihez igazodva idén kizárólag földi, lokális technológiákkal védekezik a szúnyogok ellen. A szakemberek egész nyáron folyamatosan figyelték a város vizeiben a lárvák számát és csípésszám-méréseket végeztek, így célzottan tudják megakadályozni a szúnyogok elszaporodását – tudatta portálunkkal Debrecen önkormányzata. Mint írják, szakember segítségével rendszeresen vizsgálják a szúnyogok tenyészőhelyeit. Ennek keretében idén egész nyáron a város lakott területein rendszeresen monitorozzák a vizekben a szúnyoglárvák mennyiségét, mely megalapozza a szúnyogok kifejlődését megakadályozó, szelektív, környezetbarát biológiai gyérítések elvégzését lárva stádiumban. A lárvaszám monitorozás mellett csípésszámvizsgálatokat is végeztetnek, mely alapján egészségügyi kockázat megelőzés céljából indokolt esetben a kifejlett szúnyogok elleni kémiai gyérítést alkalmazzák.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ez a szúnyoggyérítésben is jelen lévő fenntarthatósági szemlélet a Zöld Főváros címre való törekvéseiket is alátámasztja, melyet jól mutat, hogy a 10 értékelt pályázat közül Debrecen fenntarthatósági törekvései kapták a legmagasabb értékelési pontszámot, és október 2-án a 3 döntős között „mérkőzhet meg” Vilniusban az „Európa Zöld Fővárosa 2027” címért.

Az utóbbi napokban elvégzett lárvaszám mérések és csípésszám vizsgálatok alapján az alábbi gyérítéseket végzik:

Földi kémiai szúnyoggyérítés

A kezelés időpontja: 2025. augusztus 13-án,14-én és 15-én – szerdán, csütörtökön és pénteken– a napnyugta utáni órákban (pótnapok: augusztus 15.,16. és 17.).

A kezelés ütemezése előreláthatólag:

Szerdán:

  • Nagyerdő: Móricz Zsigmond út, Benczúr Gyula utca, Dóczy József utca, Nagyerdei körút (és a Hadházi út általa közrezárt szakasza), Ady Endre út, Nagyerdei park, Nagyerdei Stadion környéke
  • Belváros- és Belső gyűrű területeken: Vénkert, Libakert, Óváros
  • Nyugati városrészen: Nyulas, Liget lakópark, Akadémia kert, Csigekert

Csütörtökön:

Nyugati városrészen: Újkert, Sestakert, Köntöskert, Nagy Sándor telep, Fészek lakópark, Tócóskert, Tócóvölgy, Hatvan utcai kert, Vargakert, Postakert, Széchényi kert, Tégláskert, Epreskert, Józsa, Kismacs.

Keleti városrészben: Kassai út és környéke, Nagyerdő-alja.

Pénteken:

  • a Keleti városrészben: Júliatelep, Csapókert, Meggyes, Szabadságtelep, Bihari kert, Homokkert, József Attila telep, Lencz-telep, Kerekestelep, Dobozi lakótelep, Fényes-udvar, Sóház, Biczó István kert a Csárda utcáig.

Az ütemezés az időjárás, esetleg műszaki okok miatt változhat, ami miatt a pótnapokként fenntartott szombatra és vasárnapra a kezelési munkák áthúzódhatnak.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Földi biológiai lárvagyérítés

  • a Köntösgátsoron lévő vízgyűjtő árokban
  • ennek folytatásaként az ezt befogadó Tócó ér Kisállomás menti szakaszán.

A kezelés időpontja: 2025. augusztus 18-án hétfőn 8.00 – 18.00 között. (pótnap: augusztus 19.).

A kezelés során a nyílt vízfelszínre permetezik a készítményt. A lárvák kifejlődésének megakadályozásával megelőzik az újabb nemzedék peterakását, szaporodását is, így jelentősen csökkenthető a környező lakóterületeken a szúnyogártalom és ezzel együtt a későbbi kémiai szúnyoggyérítések szükségessége.

A szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákra hat. A kezeléseket egészségügyi gázmester végzi. A lakosság részéről óvintézkedésre nincs szükség. 

A szúnyogszelektív mikrobiológiai védekezés a Bacillus thuringiensis baktériumokat alkalmazza. Ezek a mikrobák a természetes életfolyamataik során olyan spórákat termelnek, melyeket a szúnyoglárvák elfogyasztanak és megemésztésük során elpusztulnak. A módszer előnye a nagyfokú szelektivitás, azaz, hogy a többi vízi élőlényre nem ártalmas, a szárazföldi rovarokra pedig nincs hatással.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérdésekre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ külön tájékoztató anyagot készített, mely elérhető itt. A katasztrófavédelem által koordinált országos szúnyoggyérítési program kapcsán gyakran intézett kérdésekre ezen a honlapon található felvilágosítás.

