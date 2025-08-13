Szúnyoggyérítés indul Debrecenben, itt van minden, amit érdemes tudni róla

Szúnyoggyérítés indul Debrecenben: a debreceni önkormányzat a Zöld Kódex elveihez igazodva idén kizárólag földi, lokális technológiákkal védekezik a szúnyogok ellen. A szakemberek egész nyáron folyamatosan figyelték a város vizeiben a lárvák számát és csípésszám-méréseket végeztek, így célzottan tudják megakadályozni a szúnyogok elszaporodását – tudatta portálunkkal Debrecen önkormányzata. Mint írják, szakember segítségével rendszeresen vizsgálják a szúnyogok tenyészőhelyeit. Ennek keretében idén egész nyáron a város lakott területein rendszeresen monitorozzák a vizekben a szúnyoglárvák mennyiségét, mely megalapozza a szúnyogok kifejlődését megakadályozó, szelektív, környezetbarát biológiai gyérítések elvégzését lárva stádiumban. A lárvaszám monitorozás mellett csípésszámvizsgálatokat is végeztetnek, mely alapján egészségügyi kockázat megelőzés céljából indokolt esetben a kifejlett szúnyogok elleni kémiai gyérítést alkalmazzák.

Szúnyoggyérítés indul Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ez a szúnyoggyérítésben is jelen lévő fenntarthatósági szemlélet a Zöld Főváros címre való törekvéseiket is alátámasztja, melyet jól mutat, hogy a 10 értékelt pályázat közül Debrecen fenntarthatósági törekvései kapták a legmagasabb értékelési pontszámot, és október 2-án a 3 döntős között „mérkőzhet meg” Vilniusban az „Európa Zöld Fővárosa 2027” címért.

Az utóbbi napokban elvégzett lárvaszám mérések és csípésszám vizsgálatok alapján az alábbi gyérítéseket végzik:

Földi kémiai szúnyoggyérítés

A kezelés időpontja: 2025. augusztus 13-án,14-én és 15-én – szerdán, csütörtökön és pénteken– a napnyugta utáni órákban (pótnapok: augusztus 15.,16. és 17.).

A kezelés ütemezése előreláthatólag: Szerdán: Nagyerdő: Móricz Zsigmond út, Benczúr Gyula utca, Dóczy József utca, Nagyerdei körút (és a Hadházi út általa közrezárt szakasza), Ady Endre út, Nagyerdei park, Nagyerdei Stadion környéke

Belváros- és Belső gyűrű területeken: Vénkert, Libakert, Óváros

Nyugati városrészen: Nyulas, Liget lakópark, Akadémia kert, Csigekert Csütörtökön: Nyugati városrészen: Újkert, Sestakert, Köntöskert, Nagy Sándor telep, Fészek lakópark, Tócóskert, Tócóvölgy, Hatvan utcai kert, Vargakert, Postakert, Széchényi kert, Tégláskert, Epreskert, Józsa, Kismacs. Keleti városrészben: Kassai út és környéke, Nagyerdő-alja. Pénteken: a Keleti városrészben: Júliatelep, Csapókert, Meggyes, Szabadságtelep, Bihari kert, Homokkert, József Attila telep, Lencz-telep, Kerekestelep, Dobozi lakótelep, Fényes-udvar, Sóház, Biczó István kert a Csárda utcáig.

Az ütemezés az időjárás, esetleg műszaki okok miatt változhat, ami miatt a pótnapokként fenntartott szombatra és vasárnapra a kezelési munkák áthúzódhatnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!