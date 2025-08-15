2 órája
Ezen a településen rálépnek a vérszívók nyakára – itt pusztítják majd a szúnyogokat
A tiszacsegei önkormányzat honlapján értesíti lakosait, hogy augusztus 18-án, hétfőn, napnyugta után földi szúnyoggyérítést végeznek a település területén. Arra is kitérnek, hogy rossz idő esetén a védekezésre egy nappal később, ugyanebben a napszakban kerülhet sor. Felhívják a figyelmet, hogy a beavatkozás során Deltasect Plus 1,2 ULV készítményt használnak, amely kis mennyiségben (0,6 liter/hektár) csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes, néhány óra alatt lebomlik.
Szúnyoggyérítés 2025-ben: így érdemes felkészülni
Tanácsokat is osztottak meg, hogy mire érdemes odafigyelni a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban:
- A szabadban tárolt gyerekjátékokat, élelmiszereket, ruhákat gyűjtsék össze vagy takarják le.
- A kezelés idején és azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat, kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket.
- A kezelt területen termett zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt mossák meg.
- A permetezőgép közvetlen közelében tartózkodni tilos.
- A ház körüli vízgyűjtő edényekből, pangó vizekből rendszeresen ürítsenek, takarják le azokat.