Szúnyoggyérítés

2 órája

Ezen a településen rálépnek a vérszívók nyakára – itt pusztítják majd a szúnyogokat

Haon.hu

A tiszacsegei önkormányzat honlapján értesíti lakosait, hogy augusztus 18-án, hétfőn, napnyugta után földi szúnyoggyérítést végeznek a település területén. Arra is kitérnek, hogy rossz idő esetén a védekezésre egy nappal később, ugyanebben a napszakban kerülhet sor. Felhívják a figyelmet, hogy a beavatkozás során Deltasect Plus 1,2 ULV készítményt használnak, amely kis mennyiségben (0,6 liter/hektár) csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes, néhány óra alatt lebomlik.

Szúnyoggyérítés 2025-ben: így érdemes felkészülni 

Tanácsokat is osztottak meg, hogy mire érdemes odafigyelni a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban:

  • A szabadban tárolt gyerekjátékokat, élelmiszereket, ruhákat gyűjtsék össze vagy takarják le.
  • A kezelés idején és azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat, kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket.
  • A kezelt területen termett zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt mossák meg.
  • A permetezőgép közvetlen közelében tartózkodni tilos.
  • A ház körüli vízgyűjtő edényekből, pangó vizekből rendszeresen ürítsenek, takarják le azokat.

 

 

