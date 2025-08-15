Ezen a településen rálépnek a vérszívók nyakára – itt pusztítják majd a szúnyogokat

A tiszacsegei önkormányzat honlapján értesíti lakosait, hogy augusztus 18-án, hétfőn, napnyugta után földi szúnyoggyérítést végeznek a település területén. Arra is kitérnek, hogy rossz idő esetén a védekezésre egy nappal később, ugyanebben a napszakban kerülhet sor. Felhívják a figyelmet, hogy a beavatkozás során Deltasect Plus 1,2 ULV készítményt használnak, amely kis mennyiségben (0,6 liter/hektár) csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes, néhány óra alatt lebomlik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szúnyoggyérítés 2025-ben: így érdemes felkészülni

Tanácsokat is osztottak meg, hogy mire érdemes odafigyelni a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban: