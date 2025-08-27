Kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a hajdú-bihariak fizetése a Tisza-csomaggal

Egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb Magyarországon, ha megvalósulnának a Tiszta Párt progresszív adórendszerre vonatkozó javaslatai. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené – írja a Világgazdaság. Rámutatnak, a drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyarországon Magyar Péter adórendszer-javaslata. Kedden reggel látott napvilágot egy belsős dokumentumot, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne. Megnéztük, a hajdú-bihari fizetéseket hogyan érintené az szja-emelés.

Szja-emelést hozna az egykulcsos adó eltörlése - kevesebb pénz maradna hó végén a pénztárcában

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Így nézne ki a gyakorlatban az szja-emelés

2011 januárjától lépett életbe Magyarországon az egykulcsos szja. Akkor 16 százalékos volt az elvonás, ami 2016-tól 15 százalékra mérséklődött. Ezt a tizenöt éves intézményt boríthatja meg a Tisza Párt, amely a háromkulcsos rendszer visszahozását fontolgathatja. Ez azt jelenten a gyakorlatban, hogy

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

de az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők – tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is – szja-emelésre számíthatnának.

Egy progresszív adózásról van szó, ha például valakinek az éves fizetése 6 millió forint, akkor 5 millió forintig 15 százalékkal adózna, a fennmaradó 1 millió forintra pedig 22 százalékkal.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így csökkennének a hajdú-bihari fizetések

A KSH 2025. első negyedévére vonatkozó adatai szerint Hajdú-Biharban a bruttó átlagkereset 600 792 forint volt. A 15 %-os szja-val a havi levonás 90 ezer 119 forint, azonban ha a Tisza háromkulcsos levonása életbe lépne, akkor 103 ezer 8 forint lenne a havi levonás.

Havonta tehát egy átlagfizetésből mintegy 13 ezer forinttal többet vonnának le, ez évente 156 ezer forint mínuszt jelentene csak egy fizetésből.

A Világgazdaság a cikkben emlékeztet arra, mindez egyébként teljesen ellentétes azzal, amit eddig Magyar Péter kommunikált, a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a tavasszal még arról kérdezte meg az embereket: Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százaléka csökkenjen? Bár az ellenzéki párt azt nem tette hozzá, hogy ezt miből finanszírozná, szakértők szerint minimum 2000 milliárd forintos kiesést jelentene az államkasszának, amit aligha tud másképp előteremteni, mint hogy más adókulcsokat drasztikusan megemelne.