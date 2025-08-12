Nem véletlenül romlik el a tévé, lerántotta a leplet a gyártók titkairól a debreceni szerelő

Kihalófélben lévő szakma, ma már egyre kevesebb igazi mestert lehet találni. Nagy kincs egy jó rádió- és tévéműszerész, akihez mindig bizalommal fordulhat az ember. Akiről tudni lehet, hogy mindent megtesz az elromlott készülék megjavításáért, ha pedig menthetetlen a berendezés, akkor nem kertel, nem hiteget, nem próbál pénzt kicsikarni az ügyfélből, hanem megmondja szemtől szembe az igazat. A Cívishír az egyik hajdú-bihari városban beszélgetett a szerelő szakma képviselőinek egyik utolsó mohikánjával, aki szívesen nyilatkozott, ugyanakkor azt kérte, az igazi neve maradjon titokban, ezért Károlyként szerepel e sorokban.

A rádió- és tévészerelőé kihalófélben lévő szakma (képünk illusztráció, nem a nyilatkozóról készült!)

Apai örökség a szerelő foglalkozás

– Már gyerekkoromban tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, pedig még alig értem fel az asztalt. Apám is műszerész volt, mindig forrasztott valamit, én ott sürögtem-forogtam körülötte, figyeltem, mit hogyan javít, aztán már segítettem is neki – emlékezett vissza, majd hozzátette, hogy a kilencvenes évek közepén, amikor pályaválasztás előtt állt, nem is volt kérdés, hogy a rádió- és tévéműszerész szakmát választja. Akkoriban ezt a képzést csak érettségizetteknek indították, így hát leérettségizett, majd mivel Debrecenben nem indult osztály, Békéscsabán végezte el a kétéves iskolát, ami annak idején még, ahogy fogalmazott, kőkemény gyakorlattal járt együtt.

Egy hét iskola, egy hét gyakorlat. De nem ám olyan, mint a mostani! Mi még tényleg szereltünk mindenféle műszaki cikket: csöves rádiót, tévét, magnót. Egy tévészerelő mellett pallérozódtam, ő tanított meg a szakma alapjaira, kijártam vele helyszínre dolgozni, és tényleg szinte minden problémával találkoztunk a munkánk során. Igazi terepgyakorlat volt, amit aztán a későbbi évek alatt nagyszerűen tudtam hasznosítani

– idézte fel Károly a tanulóéveket.

Immár csaknem három évtizede, hogy elhelyezkedett abban a szervizben, ahol azóta is dolgozik. Szerencsésnek tartja magát, hogy abban az időben kezdhette a szakmát, amikor még nem is sejthettük, milyen robbanásszerű fejlődés előtt áll technológia. – Annak idején még a régi képcsöves tévéket javítottuk, de már megjelentek az első generációs LCD-tévék is – mondta a kezdetekről.