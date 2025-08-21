Spitzmüller Zsolt mellől rajtolt a debreceni futó, aki a tragédia után kapott hideget-meleget

Múlt hétvégén holtan találtak rá a Cserépi Trapp futóverseny közben eltűnt férfira, Spitzmüller Zsoltra (becenevén Zsolira). A debreceni Kovács Ádám is részt vett ezen a megmérettetésen, és bár az esemény végén boldogan, egy mosolygós fotóval egy élménybeszámolóval tette közzé a közösségi médiában, hogy második lett, később megdöbbenve értesült róla, mi történt.

Kovács Ádám büszke rá, hogy a második helyen végzett, de ezt elcserélte volna bárkivel, ha Spitzmüller Zsolt célba ért volna...

Forrás: Kovács Ádám/Facebook

Kiírta magából, amit átélt

„Öröm helyett döbbenet. Éppen a barátokkal beszélgettünk a rajtközpontban, amikor láttuk a két rendőrautót és nem értettük, vajon miért jöttek ki. Utána tudtuk meg, hogy valaki még kint van a pályán és nem tudják merre lehet. Másnap reggel láttam a posztot róla, hogy Zsoltot még mindig keresik, továbbra sem találták meg. Teltek múltak az órák, egyre több részinformáció jelent meg. 10 kilométeren futott. Nem volt nála telefon. A térfigyelő kamerák szerint 11:20 körül már a faluban járt, párszáz méterre a célvonaltól. Talán buszra szállt. Nem tudni semmit. Délután három után érkezett a hír, hogy megtalálták, de ez nem jó hír ezúttal. Szörnyű hír, egy tragédia. A verseny élményét körbefonja ez az eset még úgy is, hogy személyesen nem ismerhettem. Az utolsó róla készült képeken azt csinálta, amit szeretett. Futott. Még egy utolsót. Részvétem a családnak, hozzátartozóknak, barátoknak. Szomorú nap ez a futó közösség számára is" – írta a Facebook-oldalán a futóversenyekre rendszeresen járó Kovács Ádám, aki később egy képen azt is észrevette, hogy az elhunyít férfi mellől rajtolhatott. Sőt, még valószínűleg szót is váltottak egymással.

„Néma csend. Ez a kép még a rajt előtti egyik pillanatot örökíti meg. Hazafelé az autóban már láttam, amikor átfutottam a képeket, de akkor még nem realizáltam, hogy valóban mit is látok. A Cserépi Trapp versenyen együtt rajtolt a 10 km és a 21 km távja. Zsolival egymás mellett rajtoltunk el, utólag visszaemlékezve még morgolódtunk is azon, hogy fél órát csúszott a rajt. Majd Elindultunk. Én balra, ő jobbra indult, ki-ki saját útján. De ő már nem ért célba. Bár személyesen nem ismertem, mégis egy futótárs és mélyen érintett a tragédia. Főleg így, hogy most realizáltam hogy ennyire "közel állt hozzám" a szó szoros értelmében" – emlékezett vissza.