1 órája
Spitzmüller Zsolt mellől rajtolt a debreceni futó, aki a tragédia után kapott hideget-meleget
Kovács Ádám egy darabig mit sem sejtett, de a hírek hallatán megviselték a történtek. Spitzmüller Zsolt 10 kilométeren nem ért célba, holtan találtak rá a céltól 600 méterre.
Múlt hétvégén holtan találtak rá a Cserépi Trapp futóverseny közben eltűnt férfira, Spitzmüller Zsoltra (becenevén Zsolira). A debreceni Kovács Ádám is részt vett ezen a megmérettetésen, és bár az esemény végén boldogan, egy mosolygós fotóval egy élménybeszámolóval tette közzé a közösségi médiában, hogy második lett, később megdöbbenve értesült róla, mi történt.
Kiírta magából, amit átélt
„Öröm helyett döbbenet. Éppen a barátokkal beszélgettünk a rajtközpontban, amikor láttuk a két rendőrautót és nem értettük, vajon miért jöttek ki. Utána tudtuk meg, hogy valaki még kint van a pályán és nem tudják merre lehet. Másnap reggel láttam a posztot róla, hogy Zsoltot még mindig keresik, továbbra sem találták meg. Teltek múltak az órák, egyre több részinformáció jelent meg. 10 kilométeren futott. Nem volt nála telefon. A térfigyelő kamerák szerint 11:20 körül már a faluban járt, párszáz méterre a célvonaltól. Talán buszra szállt. Nem tudni semmit. Délután három után érkezett a hír, hogy megtalálták, de ez nem jó hír ezúttal. Szörnyű hír, egy tragédia. A verseny élményét körbefonja ez az eset még úgy is, hogy személyesen nem ismerhettem. Az utolsó róla készült képeken azt csinálta, amit szeretett. Futott. Még egy utolsót. Részvétem a családnak, hozzátartozóknak, barátoknak. Szomorú nap ez a futó közösség számára is" – írta a Facebook-oldalán a futóversenyekre rendszeresen járó Kovács Ádám, aki később egy képen azt is észrevette, hogy az elhunyít férfi mellől rajtolhatott. Sőt, még valószínűleg szót is váltottak egymással.
„Néma csend. Ez a kép még a rajt előtti egyik pillanatot örökíti meg. Hazafelé az autóban már láttam, amikor átfutottam a képeket, de akkor még nem realizáltam, hogy valóban mit is látok. A Cserépi Trapp versenyen együtt rajtolt a 10 km és a 21 km távja. Zsolival egymás mellett rajtoltunk el, utólag visszaemlékezve még morgolódtunk is azon, hogy fél órát csúszott a rajt. Majd Elindultunk. Én balra, ő jobbra indult, ki-ki saját útján. De ő már nem ért célba. Bár személyesen nem ismertem, mégis egy futótárs és mélyen érintett a tragédia. Főleg így, hogy most realizáltam hogy ennyire "közel állt hozzám" a szó szoros értelmében" – emlékezett vissza.
Sokan szidják, mert posztolt – Spitzmüller Zsolttal is beszélgethetett
Kovács Ádám egyébként a 21,1 km-es távon 480 méteres szintemelkedővel 1:51.10-es végeredménnyel a 2. helyen végzett a Cserépi Trapp futóversenyen. A sportoló a Haonnak részletesen beszámolt róla, hogyan élte meg a történteket. – Ezüstérmes lettem egy olyan versenyen, ahol sajnos valaki meghalt. Tapasztalatom szerint jelen pillanatban aki meleg időben fut, az intereneten máglyára van küldve. Három héttel ezelőtt dőlt el, hogy indulok a versenyen, kerestem egy edzőversenyt augusztusra, a táv is megfelelt. Barátokkal járok versenyekre, ez egy remek közösségi program. Noha hőségriadóban futottunk, akik rendszeresen futnak, ez nem extra. Most mindenki a szerveztőket hibáztatja, de nem ez az egyetlen ilyen verseny. Debrecenben például a "Hajrá, Futás!" is ekkor volt, de az Ultra Tisza-tó verseny idején korábban szintén nagy forróság volt. Az egyik legextrémebb Amerikában Badwater Ultramarathon 217 kilométeres távval, a Föld egyik legmelegebb pontján, negyven fok felett – osztotta meg portálunkkal Kovács Ádám.
A sportoló arról is beszélt, hogy minőségi edzések esetén a szervezet hozzászokik a meleghez, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szervezet mindent ki is bír és egészséges. De mint elmondta, a versenyre tudatosan készült, de nem volt kellemes számára, hogy megvárakoztatták – ugyanis a tervezetthez képest fél órával később rajtoltak, a csúszásnak ilyen nagy melegben pedig súlya van. Azonban pozitívum, hogy volt árnyék, hideg víz és még párakapu is. Kovács Ádám ekkor válthatott néhány szót Spitzmüller Zsoltékkal. – Egyrészt azt beszéltük, hogy a szpíker mennyire nincsen képben a történésekkel, és csak akkor lesz biztos a rajt, ha el is indultunk. Aztán haladtunk még egymás mellett párszáz métert, majd más úton haladtunk tovább. Az eredményhirdetés rendben ment, nagy örömmel vettem át az elismerést. Megírtam a szokásos versenybeszámolómat, aztán kaptam érte hideget-meleget. Voltak, akik írtak, hogyan mosolyoghatok, ha valaki meghal valaki, miközben mi mit sem sejtettünk róla, milyen tragédia történt. Lesújtott bennünket, akár mi is lehettünk volna az elhunyt futó helyében. Bár neki is volt debreceni kötődése, nem ismertem – fogalmazott Kovács Ádám.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A rutinos futó azt javasolja, hogy extrém meleg esetén igyekezzünk:
- minél vékonyabb és
- minél világosabb ruhát viselni.
- Emellett sok vizet is fogyasztani kell, de az izotóniás ital vagy az elektrolit kapszulás por még többet segíthet, mivel azok megtartják a sót a szervezetben, fel lehet duzzasztani a vízháztartást.
A Cserépi Trapp futóversenyen mindenki saját felelősséggel vett részt. Volt egy főszervező, de valójában többen döntöttek úgy, hogy megtartják a versenyt. Egyébként volt elsősegélynyújtó személyzet, Spitzmüller Zsolt Cserépfalunál letért az útról, a céltól 600 méterre eshetett össze.
Bejelentkezett egy vizsgálatra, nem tudja, részt vesz-e újra a Cserépi Trapp futóversenyen
Kovács Ádámtól azt is megkérdeztük, hogyha jövőre megrendezik újra a versenyt, visszatér-e. – Van egy díjam, de a trtagédia miatt erre nem fogok annyira szívesen visszagondolni majd. Még annak ellenére sem, hogy ez volt a harmadik dobogós helyezésem. Elcseréltem volna arra, hogy legyek sokadik és ez a srác is érjen be a célba. Bár ez egy terepfutó verseny volt, aszfaltozott utak is bőven voltak, az még a jövő kérdése, hogy elindulnék-e újra ugyanitt – ecsetelte.
Kovács Ádám számára tanulság az eset kapcsán, hogy bár 18 alatt egyszer sem volt gondja az éves sportorvosi vizsgálatnál, de a biztonság kedvéért bejelentkezett egy terheléses EKG-ra és egy szívultrahangra.
Ajánljuk még:
Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában, ketten a helyszínen életüket vesztették
Bezárt a népszerű bolt Debrecenben, de máris új üzlet nyílt a helyén! Örülhetnek a városrészen élők!
Családi vacsorára mentek a debreceni étterembe, nem hittek a szemüknek, amikor már a számlát is kifizették