augusztus 8., péntek

László névnap

27°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

2 órája

Kiderült, ekkor nyit újra a debreceni bolt, aminek a júliusi vihar letépte a tetejét – fotókkal, videóval

Címkék#kár#bolt#debrecen#vihar#tetőszerkezet#Spar

Hetekig tart a helyreállítás. A SPAR tetőszerkezetét alaposan megtépázta a szél.

Haon.hu

Hamarosan újranyit a debreceni SPAR, aminek alig több mint egy hónapja, július 7-én teljesen megrongálta a tetőszerkezetét az év eddigi - és remélhetőleg utolsó - legnagyobb vihara. A kegyetlen erővel tomboló szél szinte teljesen letépte a Derék utcai bolt tetejét, a károk hatalmasak voltak.

Hatalmas kárt okozott a debreceni Spar tetőszerkezetében a vihar
Hatalmas kárt okozott a debreceni SPAR tetőszerkezetében a vihar
Forrás: Napló-archív

Ekkor nyit újra a Derék utcai SPAR

A helyszínen már másnap megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője akkor portálunk megkeresésére válaszolva elmondta, jelentős károk keletkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt, senkiben nem tett kárt a vihar. Az újranyitás dátuma ekkor még nem volt ismert.

Helyszíni fotókon a debreceni SPAR-t ért viharkárok és azok elhárítása

Fotók: Katona Ákos

Augusztus 8-án azonban örömteli hírt közölt portálunkkal: a bolt augusztus 18-tól újra várja majd a vásárlókat.

 Arról, hogy miként tépte le a tetőt a szél, videó is készült: 

Azonban nem a debreceni üzlet volt az egyetlen, amiben kárt tett a vihar, az Aldi és a Penny egy-egy hajdú-bihari boltja is érintett volt. Ezekről az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu