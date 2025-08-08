Kiderült, ekkor nyit újra a debreceni bolt, aminek a júliusi vihar letépte a tetejét – fotókkal, videóval

Hamarosan újranyit a debreceni SPAR, aminek alig több mint egy hónapja, július 7-én teljesen megrongálta a tetőszerkezetét az év eddigi - és remélhetőleg utolsó - legnagyobb vihara. A kegyetlen erővel tomboló szél szinte teljesen letépte a Derék utcai bolt tetejét, a károk hatalmasak voltak.

Hatalmas kárt okozott a debreceni SPAR tetőszerkezetében a vihar

Forrás: Napló-archív

Ekkor nyit újra a Derék utcai SPAR

A helyszínen már másnap megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője akkor portálunk megkeresésére válaszolva elmondta, jelentős károk keletkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt, senkiben nem tett kárt a vihar. Az újranyitás dátuma ekkor még nem volt ismert.