Kiderült, ekkor nyit újra a debreceni bolt, aminek a júliusi vihar letépte a tetejét – fotókkal, videóval
Hetekig tart a helyreállítás. A SPAR tetőszerkezetét alaposan megtépázta a szél.
Hamarosan újranyit a debreceni SPAR, aminek alig több mint egy hónapja, július 7-én teljesen megrongálta a tetőszerkezetét az év eddigi - és remélhetőleg utolsó - legnagyobb vihara. A kegyetlen erővel tomboló szél szinte teljesen letépte a Derék utcai bolt tetejét, a károk hatalmasak voltak.
Ekkor nyit újra a Derék utcai SPAR
A helyszínen már másnap megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője akkor portálunk megkeresésére válaszolva elmondta, jelentős károk keletkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt, senkiben nem tett kárt a vihar. Az újranyitás dátuma ekkor még nem volt ismert.
Helyszíni fotókon a debreceni SPAR-t ért viharkárok és azok elhárításaFotók: Katona Ákos
Augusztus 8-án azonban örömteli hírt közölt portálunkkal: a bolt augusztus 18-tól újra várja majd a vásárlókat.
Arról, hogy miként tépte le a tetőt a szél, videó is készült:
Azonban nem a debreceni üzlet volt az egyetlen, amiben kárt tett a vihar, az Aldi és a Penny egy-egy hajdú-bihari boltja is érintett volt. Ezekről az alábbi cikkünkben számoltunk be:
Az Aldi, a Penny, és a Spar tetejét is leszakította a viharos szél Hajdú-Biharban! – fotókkal, videóval!
