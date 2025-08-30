Azta!
2 órája
Durva! Skorpió került elő egy bevásárlószatyorból!
Többen érdeklődnek az állat sorsáról. Döbbenetes dolgot élt át egy nő, skorpió is lapult a bevásárlása mellett a szatyorban.
Bejárta a közösségi médiát egy kép, melyen egy nő megdöbbenve tapasztalta, hogy a bevásárlása után egy skorpió is előkerült a szatyorból. Az eset hatalmas megdöbbenést váltott ki az olvasókból - írja társportálunk, a nool.hu.
Többen találgatják, vajon tényleg valódi-e a kép, illetve érdeklődnek az állat további sorsáról.
Szerinted tényleg igazi a skorpió a szatyorban, vagy szerkesztett a kép?
Nézd meg a fotót a nool.hu cikkében!
