Óriási gond van a határnál, hajdú-bihari települések a 10 kilométeres védőkörzetben

A romániai Bihar megyében július végén afrikai sertéspestist igazoltak egy házisertés-állományban, a kitörés 10 kilométeres körzete pedig átnyúlik Hajdú-Bihar vármegye több településére is – így Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes is felügyeleti (megfigyelési) körzetbe került. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 2025. augusztus 4-i határozata alapján a térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére – olvasható Nyírábrány önkormányzatának közösségi-oldalán.

A sertéspestis megjelenése miatt komoly korlátozásokat vezettek be Hajdú-Biharban is

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A sertéspestis miatt komoly korlátozásokat vezettek be:

Sertésszállítás tilalma, kivéve hatósági engedéllyel és szigorú feltételek mellett.

Minden sertéstartónak be kell jelenteni az állományát.

Be- és kilépési szabályok szigorítása az állattartó udvarokon.

Sertéseladás, -vágás csak kijelölt vágóhídra, hatósági vizsgálat után lehetséges.

Az önkormányzat kéri a lakosság és az érintett sertéstartók együttműködését a járvány megfékezése érdekében.

A felügyeleti körzettel kapcsolatos részletes térkép és a határozat elérhető az önkormányzatnál, illetve a hivatalos weboldalukon.

Forrás: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata/FB

