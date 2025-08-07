augusztus 7., csütörtök

Fontos tudnivaló!

1 órája

Óriási gond van a határnál, hajdú-bihari települések a 10 kilométeres védőkörzetben

Nyírábrányban és több környező településen is szigorú intézkedések léptek életbe. Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét a határ közelében.

Haon.hu

A romániai Bihar megyében július végén afrikai sertéspestist igazoltak egy házisertés-állományban, a kitörés 10 kilométeres körzete pedig átnyúlik Hajdú-Bihar vármegye több településére is – így Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes is felügyeleti (megfigyelési) körzetbe került. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 2025. augusztus 4-i határozata alapján a térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére – olvasható Nyírábrány önkormányzatának közösségi-oldalán.

A sertéspestis megjelenése miatt komoly korlátozásokat vezettek be Hajdú-Biharban is
A sertéspestis megjelenése miatt komoly korlátozásokat vezettek be Hajdú-Biharban is
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

A sertéspestis miatt komoly korlátozásokat vezettek be:

  •  Sertésszállítás tilalma, kivéve hatósági engedéllyel és szigorú feltételek mellett.
  • Minden sertéstartónak be kell jelenteni az állományát.
  • Be- és kilépési szabályok szigorítása az állattartó udvarokon.
  • Sertéseladás, -vágás csak kijelölt vágóhídra, hatósági vizsgálat után lehetséges.

Az önkormányzat kéri a lakosság és az érintett sertéstartók együttműködését a járvány megfékezése érdekében. 

A felügyeleti körzettel kapcsolatos részletes térkép és a határozat elérhető az önkormányzatnál, illetve a hivatalos weboldalukon.

Forrás: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata/FB

