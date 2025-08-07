1 órája
Óriási gond van a határnál, hajdú-bihari települések a 10 kilométeres védőkörzetben
Nyírábrányban és több környező településen is szigorú intézkedések léptek életbe. Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét a határ közelében.
A romániai Bihar megyében július végén afrikai sertéspestist igazoltak egy házisertés-állományban, a kitörés 10 kilométeres körzete pedig átnyúlik Hajdú-Bihar vármegye több településére is – így Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes is felügyeleti (megfigyelési) körzetbe került. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 2025. augusztus 4-i határozata alapján a térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére – olvasható Nyírábrány önkormányzatának közösségi-oldalán.
A sertéspestis miatt komoly korlátozásokat vezettek be:
- Sertésszállítás tilalma, kivéve hatósági engedéllyel és szigorú feltételek mellett.
- Minden sertéstartónak be kell jelenteni az állományát.
- Be- és kilépési szabályok szigorítása az állattartó udvarokon.
- Sertéseladás, -vágás csak kijelölt vágóhídra, hatósági vizsgálat után lehetséges.
Az önkormányzat kéri a lakosság és az érintett sertéstartók együttműködését a járvány megfékezése érdekében.
A felügyeleti körzettel kapcsolatos részletes térkép és a határozat elérhető az önkormányzatnál, illetve a hivatalos weboldalukon.
