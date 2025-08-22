1 órája
Segíti az elsősök iskolakezdését a berettyóújfalui önkormányzat
Tanszercsomagokat ad a gyerekeknek a város.
„Megérkeztek az »Elsős lettem« tanszercsomagok! Örömmel jelentjük, hogy a Polgármesteri Kabinetbe megérkeztek azok a tanszercsomagok, amelyeket hamarosan Berettyóújfalu legifjabb iskolásai vehetnek kézbe” – osztotta meg a jó hírt Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere augusztus 21-én a közösségi oldalán.
„Az »Elsős lettem« akció keretében minden elsős kisdiák mosollyal, lendülettel és a szükséges tanszerekkel kezdheti az iskolát. Ezen kívül minden rászoruló gyerek családja iskolakezdési támogatásban részesül. Hamarosan kezdődik a csomagok kiosztása, hogy a tanévkezdés könnyebb legyen számukra. Berettyóújfalu jövőjét ők írják – mi pedig mindenben igyekszünk támogatni őket ezen az úton” – tette hozzá a polgármester.
