Egy gombostűt nem lehetett leejteni Rúzsa Magdi debreceni koncertjén – fotókkal, videóval
Teltházas koncerttel koronázták meg a Debreceni Virágkarnevál programját. Rúzsa Magdi húszéves pályafutásának legsikeresebb slágereivel töltötte meg az atmoszférát.
A Debreceni Virágkarnevál ötödik estéjén az hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője ezúttal is bebizonyította, miért tartozik a magyar könnyűzene legnagyobbjai közé: ismét hallhattuk különleges hangját, energiáját és mindenki láthatta azt a színpadi jelenlétet, ami egy igazán jó koncerthez szükséges. Rúzsa Magdi koncertjére sokáig emlékezni fog a debreceni közönség.
Továbbra is ragyog Rúzsa Magdi
A koncert során elhangzottak a pályája elmúlt húsz évének legnagyobb slágerei, de a közönség együtt énekelte vele a legfrissebb dalokat is.
Telt házas koncertet adott Debrecenben Rúzsa MagdiFotók: Vida Márton Péter
Rúzsa Magdi idén februárban hatodszor töltötte meg duplán a Budapest Arénát, most pedig Debrecen szívében bizonyította, hogy varázsa töretlen. A közönség soraiban minden korosztály képviseltette magát, és a Virágkarnevál színes programkínálatában méltó helyet kapott ez a nagyszabású koncert.
