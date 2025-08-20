augusztus 20., szerda

Koncert

32 perce

Egy gombostűt nem lehetett leejteni Rúzsa Magdi debreceni koncertjén – fotókkal, videóval

Címkék#Virágkarnevál#Debrecen#Rúzsa Magdi

Teltházas koncerttel koronázták meg a Debreceni Virágkarnevál programját. Rúzsa Magdi húszéves pályafutásának legsikeresebb slágereivel töltötte meg az atmoszférát.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál ötödik estéjén az hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője ezúttal is bebizonyította, miért tartozik a magyar könnyűzene legnagyobbjai közé: ismét hallhattuk különleges hangját, energiáját és mindenki láthatta azt a színpadi jelenlétet, ami egy igazán jó koncerthez szükséges. Rúzsa Magdi koncertjére sokáig emlékezni fog a debreceni közönség.

VMP20250819_virágkarnevál_rúzsa_magdi_koncert_HAON_024
Telt házas koncertet adott Debrecenben Rúzsa Magdi
Forrás: Vida Márton Péter

Továbbra is ragyog Rúzsa Magdi

A koncert során elhangzottak a pályája elmúlt húsz évének legnagyobb slágerei, de a közönség együtt énekelte vele a legfrissebb dalokat is.

Telt házas koncertet adott Debrecenben Rúzsa Magdi

Fotók: Vida Márton Péter

Rúzsa Magdi idén februárban hatodszor töltötte meg duplán a Budapest Arénát, most pedig Debrecen szívében bizonyította, hogy varázsa töretlen. A közönség soraiban minden korosztály képviseltette magát, és a Virágkarnevál színes programkínálatában méltó helyet kapott ez a nagyszabású koncert.

Érdekelnek a Debreceni Virágkarnevál további programjai? Kattints erre a cikkünkre, s tudj meg többet az idei augusztus 20-i eseményekről Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében:  

