Egy gombostűt nem lehetett leejteni Rúzsa Magdi debreceni koncertjén – fotókkal, videóval

Rúzsa Magdi idén februárban hatodszor töltötte meg duplán a Budapest Arénát, most pedig Debrecen szívében bizonyította, hogy varázsa töretlen. A közönség soraiban minden korosztály képviseltette magát, és a Virágkarnevál színes programkínálatában méltó helyet kapott ez a nagyszabású koncert.

