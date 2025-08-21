1 órája
Családi vacsorára mentek a debreceni étterembe, nem hittek a szemüknek, amikor már a számlát is kifizették
A család végül feljelentést is tett.
Rongálás történt egy debreceni étterem parkolójában: feljelentést tett egy család, miután fehér Volkswagen Touran típusú autójukba tolatott egy ismeretlen jármű az étterem parkolójában, majd elhajtott a helyszínről. A Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban számoltak be az esetről.
Rongálás: a károkozót több kamera is lencsevégre kapta
Bejegyzésük szerint az esti családi vacsora végére kellemetlen meglepetés érte őket: mire kijöttek, járművükön sérüléseket találtak, ám a károkozó nem várta be őket, hanem elhagyta a parkolót.
A bejegyzés írója hangsúlyozta: a történtekről rendőrségi feljelentést tettek, és több biztonsági kamera is rögzítette az esetet.
Ne bánkódjék, aki elhajtott a helyszínről, mert rendőrségi feljelentést tettünk, és több kamera is rögzítette az elmulasztást
– írta.
