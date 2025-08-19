Az ott tényleg pete? Gyomorforgató, milyen húst adtak el egy debreceni boltban! – fotóval!

Gyomorforgató bejegyzést tett közzé hétfőn a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. Elmondása alapján egy cívisvárosi élelmiszerboltban romlott húst vásárolt. A legdurvább az egészben az, hogy a csirkemell felszínén már feltehetően légypeték is láthatók.

Undorító! Légypeték borították a debreceni boltban vásárolt, romlott húst?

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Légypeték borították a romlott húst?

A csalódott vásárló beszámolója szerint ráadásul más bogarak is voltak még a csirkemellen, de azokról nem készített felvételeket.

Volt még rajta kettő picike barna rovar és egy döglött, zöld légy

– idézte fel.

A csalódott vásárló azt írta, a holnapi nap folyamán visszajuttatja a romlott húst az üzletbe, hogy felhívja az ott dolgozók figyelmét a történtekre.

Nem lejáratni szeretnék senkit, de ez nem játék. Úgy gondolom, higiéniai szempontból hagy némi kivetni valót maga után a dolog

– fogalmazott.

