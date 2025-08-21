Hat embert, köztük egy gyermeket végeztek ki - a teljes ország emlékezetébe égett be azon a napon Debrecen

Egy egész országot sokkolta, amikor 2008. július 21. és 2009. augusztus 3. között összesen nyolc alkalommal támadtak romákra több településen, köztük a hajdú-bihari Nyiradony-Tamásipuszta városrészen is. A romagyilkosságok elkövetőit csak 2009. augusztus 21-én tudták elfogni a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai. Az akcióról „Elégedetten távoztak Debrecenből” címmel közölt vezetőanyagot a Hajdú-bihari Napló másnapi száma.

A romagyilkosságok során összesen 16 lakóházat támadtak meg

Két debreceni szórakozóhelyen fogták el a romagyilkosságok elkövetőit

– Elfogták a romák elleni támadások gyanúsítottjait. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai egy debreceni szórakozóhelyről állítottak elő hat férfit pénteken hajnalban, közülük négyet délutánra már őrizetbe vettek – írta korabeli cikkében a Hajdú-Bihar vármegyei napilap.

A romagyilkosságok során összesen 16 lakóházat támadtak meg 11 Molotov-koktéllal, 63 lövést adtak le lakóházakra sörétes és golyós lőfegyverekből. Összesen hatan haltak meg – idézi a lap az MTI közleményét.

A Napló ugyanakkor hozzátette, információja szerint Perényi 1 és a Karaoke Bár nevű belvárosi szórakozóhelyekről öt férfit és egy nőt vittek el a rendőrök a hajnali rajtaütést követően. Előbbiek rendészként dolgoztak a szórakozóhelyen. A belvárosi akcióval egy időben más debreceni, illetve Debrecen környéki helyszíneken is intézkedések, így például házkutatások zajlottak.

A romagyilkosságok kronológiai sorrendben

A romagyilkosságok elkövetőit elfogó akciót követően több riportot is közölt a Napló augusztus 22-i száma. Ezekből többek között kiderült, a Perényi 1. szórakozóhely közönségét meglepte a váratlan rajtaütés, többen elsőre azt hitték, ez a Kész átverés című tévésorozat felvétele. A Karaoke Bárban mintegy kétszázan tartózkodhattak a rajtaütés során. Innen szintén a kidobót vitték el a kommandósok.

Nyíradony-Tamásipuszta: családi házba lőttek be

– Rálőttek csütörtökről péntekre virradóan, pontban éjfélkor egy tamásipusztaicsaládi házra. A szobában négy gyermek és két felnőtt aludt – írta 2008. szeptember 6-án a Hajdú-bihari Napló. Ez volt az egyik a romák elleni támadások közül, amely a vármegyét érintette.