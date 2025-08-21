augusztus 21., csütörtök

Elfogás

2 órája

Hat embert, köztük egy gyermeket végeztek ki - a teljes ország emlékezetébe égett be azon a napon Debrecen

Borzalmas bűnscelekmény-sorozat kezdődött több települést érintően 2008-ban. Az esetek romagyilkosságok néven híresültek el, az elkövetőket 2009-ben kapták el, Debrecenben.

Egy egész országot sokkolta, amikor 2008. július 21. és 2009. augusztus 3. között összesen nyolc alkalommal támadtak romákra több településen, köztük a hajdú-bihari Nyiradony-Tamásipuszta városrészen is. A romagyilkosságok elkövetőit csak 2009. augusztus 21-én tudták elfogni a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai. Az akcióról „Elégedetten távoztak Debrecenből” címmel közölt vezetőanyagot a Hajdú-bihari Napló másnapi száma.

A romagyilkosságok során összesen 16 lakóházat támadtak meg
Forrás: TV 2 Archív

Két debreceni szórakozóhelyen fogták el a romagyilkosságok elkövetőit

– Elfogták a romák elleni támadások gyanúsítottjait. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai egy debreceni szórakozóhelyről állítottak elő hat férfit pénteken hajnalban, közülük négyet délutánra már őrizetbe vettek – írta korabeli cikkében a Hajdú-Bihar vármegyei napilap. 

A romagyilkosságok során összesen 16 lakóházat támadtak meg 11 Molotov-koktéllal, 63 lövést adtak le lakóházakra sörétes és golyós lőfegyverekből. Összesen hatan haltak meg – idézi a lap az MTI közleményét.

A Napló ugyanakkor hozzátette, információja szerint Perényi 1 és a Karaoke Bár nevű belvárosi szórakozóhelyekről öt férfit és egy nőt vittek el a rendőrök a hajnali rajtaütést követően. Előbbiek rendészként dolgoztak a szórakozóhelyen. A belvárosi akcióval egy időben más debreceni, illetve Debrecen környéki helyszíneken is intézkedések, így például házkutatások zajlottak. 

A romagyilkosságok kronológiai sorrendben
Forrás: Hajdú-bihari Napló 2009. augusztus 22.

A romagyilkosságok elkövetőit elfogó akciót követően több riportot is közölt a Napló augusztus 22-i száma. Ezekből többek között kiderült, a Perényi 1. szórakozóhely közönségét meglepte a váratlan rajtaütés, többen elsőre azt hitték, ez a Kész átverés című tévésorozat felvétele. A Karaoke Bárban mintegy kétszázan tartózkodhattak a rajtaütés során. Innen szintén a kidobót vitték el a kommandósok.

Nyíradony-Tamásipuszta: családi házba lőttek be 

– Rálőttek csütörtökről péntekre virradóan, pontban éjfélkor egy tamásipusztaicsaládi házra. A szobában négy gyermek és két felnőtt aludt – írta 2008. szeptember 6-án a Hajdú-bihari Napló. Ez volt az egyik a romák elleni támadások közül, amely a vármegyét érintette.

A napilap riportjából kiderül, akkor még az érintettek úgy gondolták, uzsoratartozás miatt érte támadás. 

Az édesanya elmondása alapján kérésen múlott, hogy egyik fia nem sebesült meg. 

Két golyó a falba fúródott, egy a kályhacsövet találta el. A golyók az ablakon kívül egy tükröt és egy monitort is tönkretettek. 

Később kiderült, az akciók fő kitalálója  – mintegy gyakorlásként – 2008. június 2-án, az éjszakai órákban célzott lövéseket adott le az akkor még javában működő debreceni menekülttábor épületére.

Ezeket a büntetéseket kapták a romagyilkosságok elkövetői

A romagyilkosságok ügyében végül 2016-ban hirdettek jogerős ítéletet. A Haon január 12-én írt arról, hogy 3 elkövetőt ítélt a Kúria életfogytiglani börtönbüntetésre. A hírportál felidézte:

a három vádlott 2008-2009-ben kilenc helyszínen hajtott végre Molotov-koktélos, fegyveres támadást romák otthona ellen. Hat embert, köztük egy gyereket, megöltek, öt áldozatuk megsérült, összesen ötvenöt ember testi épségét veszélyeztették.

A három vádlottat korábban első és másodfokon egyaránt tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték többszörösen minősülő emberölés és más bűncselekmények miatt. A Kúria harmadfokú eljárásában a vádlottak és védőik új eljárást kértek.

A negyedrendű vádlott a két utolsó támadásban vett részt sofőrként, az ő 13 éves fegyházbüntetése már korábban, másodfokon jogerőre emelkedett. 2022-ben szabadult.

