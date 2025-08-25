augusztus 25., hétfő

Mi történt vele?

42 perce

Sérült ragadozót láttak Debrecen határában, sokakat tartott lázban, mi lett a sorsa

#Debrecen#róka#sérült#elütötték

A sérült állat sorsa miatt rengetegen aggódtak és próbáltak segíteni rajta.

Haon.hu

Vasárnap délután szomorú hír látott napvilágot a Debrecenben-Hallottam nevű Facebook-csoportban: az együttérző debreceniek egy fiatal róka miatt aggódtak, amelyet feltehetően elütöttek a Pallag előtti körforgalomnál. A kölyök sántítva, látható sérülésekkel kóborolt a szervizút közelében, mintha segítséget kért volna az arra járóktól.

A fiatal róka sántítva, látható sérülésekkel kóborolt a szervizút közelében
A fiatal róka sántítva, látható sérülésekkel kóborolt a szervizút közelében
Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

A poszt szerzője arról írt, hogy a kis ragadozó nem menekült el az emberek elől, hanem bizalommal viselkedett, így sokak figyelmét felkeltette. A Hortobágyi Madárkórház sajnos nem tudott segíteni, de egy debreceni állatorvos vállalta volna a műtétet – ehhez azonban a róka befogására volt szükség.

A kis róka azóta jobban van, műtét vár rá

Végül a Rókales nevű állatvédő közösség adott hírt a történet folytatásáról: a fiatal kanróka szerencsére ivott, evett, pisilt és ürített, vagyis életfunkciói rendben voltak, bár egy csonttörés kiderült. A szakemberek szerint így is óriási szerencséje van, hiszen 

a műtét után jó eséllyel teljes életet élhet majd, és újra vadászhat, 

például pockokra.

A fiatal kanróka szerencsére ivott, evett és láthatóan jobban van
Forrás: Rókales / Facebook

A róka története rövid idő alatt nagyon sok együttérző reakciót váltott ki a közösségi médiában, sokan követték aggódva sorsát, és drukkoltak a felépüléséért.

A debreceni róka esete is emlékeztet arra, milyen fontos a vadon élő állatok védelme, és hogy egy közösség összefogása életet is menthet.

