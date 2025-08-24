augusztus 24., vasárnap

Hűha!

1 órája

Azta! Nem mindennapi repülőgép húzott el Hajdú-Bihar felett – videóval

A szemfülesek láthatták is. A repülőgép sajnos csak átrepült Hajdú-Bihar felett, megállót nem iktatott be vármegyénkben.

Haon.hu

Többen fura zajra kaphatták fel a fejüket Hajdú-Bihar északi részén vasárnap délelőtt. Pánikra azonban semmi ok, van magyarázat a különleges hanghatásra, ugyanis csak egy különleges repülőgép, egy Aero L-39 Albatros húzott el vármegyénk felett. A Flightradar24 portál információi szerint a gép a Baltic Bees Jet Team kötelékébe tartozik és a lengyelországi Nowy Targ városából szállt fel, majd Bukarestben landolt.

A repülőgép Hajdú-Bihar északi része felett húzott át
A repülőgép Hajdú-Bihar északi része felett húzott át
Forrás: Flightradar24

Mint annak utána jártunk, a Baltic Bees Jet Team többek között egy műrepüléssel és oktatással foglalkozó csapat, összesen 6 darab Aero L-39 Albatros repülőgéppel rendelkeznek. Mint azt az oldalukon írják, 2008-ban alakultak, bázisuk Lettország fővárosában, Rigában található, a jūrmalai repülőtéren.

Igen különleges repülőgép húzott el Hajdú-Bihar felett
Igen különleges repülőgép húzott el Hajdú-Bihar felett
Forrás: Facebook / Baltic Bees Jet Team 

Mi jellemző ezekre a repülőgépekre?

A repülőgépek két üléssel rendelkeznek, és nagy népszerűségnek örvendenek a légi bemutatókat tartó csapatok körében, mivel jó technikai és aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ezen felül pedig könnyű irányítani őket. 

Látványos bemutatókat is tarthatnak
Forrás: Facebook / Baltic Bees Jet Team 

Az Aero L-39 Albatros ráadásul igen gyors, ugyanis végsebessége elérheti a 900 km/h-át is, és 11 km magasan is tud repülni. Hatótávja 840 km. Szárnyfesztávolsága 9,5 méter, hossza 12,5 méter, magassága pedig majdnem eléri az 5 métert, a gép maga pedig üresen (üzemanyag és utasok nélkül) 3265 kg-ot nyom.   

A csapat egyik korábbi bemutatója az alábbi videóban látható:

