Azta! Nem mindennapi repülőgép húzott el Hajdú-Bihar felett – videóval

Többen fura zajra kaphatták fel a fejüket Hajdú-Bihar északi részén vasárnap délelőtt. Pánikra azonban semmi ok, van magyarázat a különleges hanghatásra, ugyanis csak egy különleges repülőgép, egy Aero L-39 Albatros húzott el vármegyénk felett. A Flightradar24 portál információi szerint a gép a Baltic Bees Jet Team kötelékébe tartozik és a lengyelországi Nowy Targ városából szállt fel, majd Bukarestben landolt.

A repülőgép Hajdú-Bihar északi része felett húzott át

Forrás: Flightradar24

Mint annak utána jártunk, a Baltic Bees Jet Team többek között egy műrepüléssel és oktatással foglalkozó csapat, összesen 6 darab Aero L-39 Albatros repülőgéppel rendelkeznek. Mint azt az oldalukon írják, 2008-ban alakultak, bázisuk Lettország fővárosában, Rigában található, a jūrmalai repülőtéren.

Igen különleges repülőgép húzott el Hajdú-Bihar felett

Forrás: Facebook / Baltic Bees Jet Team

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mi jellemző ezekre a repülőgépekre?

A repülőgépek két üléssel rendelkeznek, és nagy népszerűségnek örvendenek a légi bemutatókat tartó csapatok körében, mivel jó technikai és aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ezen felül pedig könnyű irányítani őket.

Látványos bemutatókat is tarthatnak

Forrás: Facebook / Baltic Bees Jet Team

Az Aero L-39 Albatros ráadásul igen gyors, ugyanis végsebessége elérheti a 900 km/h-át is, és 11 km magasan is tud repülni. Hatótávja 840 km. Szárnyfesztávolsága 9,5 méter, hossza 12,5 méter, magassága pedig majdnem eléri az 5 métert, a gép maga pedig üresen (üzemanyag és utasok nélkül) 3265 kg-ot nyom.

A csapat egyik korábbi bemutatója az alábbi videóban látható:

Ajánljuk még: