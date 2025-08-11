augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

20°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

44 perce

Bosszúság a Debrecenbe tartott repülőn, a cívísvárosban órákig vártak

Címkék#Debrecen#demens#Nagyerdei Stadion#vásár#debreceni repülőtér

Felszállás után nem sokkal vissza is fordult a járat. A Debrecenbe induló repülőgép órákkal később érkezett meg.

Haon.hu

Senki sem olyan útról álmodozik, mint amilyet augusztus 10-én délután éltek át a Tailwind Airlinesszal az Antalyából a debreceni repülőtérre induló utazók. A TWI983-as járat ugyanis helyi idő szerint 14:52-kor felszállt a török város repülőteréről, de messzire nem jutott

A repülő visszatért Antalyába
A repülő visszatért Antalyába
Forrás: Illusztráció / MW-archív

A repülő a Flightradar24 portál információi szerint először egy nagyobb kört tett meg a légikikötő körül, majd hosszas körözésbe kezdett, ami után visszatért Antalyaba. A gép végül jelentős késéssel újra útnak indult, majd 19:59-kor landolt Debrecenben, majd 21 óra előtt indult vissza Törökországba.

Addig sétált, míg ki nem merült - új részleteket tudtunk meg az eltűnt idős, demens férfi megtalálásáról

Megszólalt Lukács Péter a mentés körülményeiről. A kutató-mentőcsapat vezetője arról is beszélt, hogy a demens személyek gyakran egészen addig sétálnak, amíg teljesen ki nem merül a testük.

A forint mellett saját fizetőeszköze is van a hajdú-bihari településnek – mutatjuk a részleteket

Aki azt gondolná, hogy a pénz nyomtatása és annak sorsa csak a fővárosi bankárok, pénzemberek privilégiuma, az még nem járt Hajdúnánáson. Itt ugyanis 13 éve létezik egy másik fizetőeszköz is: a Bocskai Korona. Egy darabka helyi identitás, amely valódi értéket hordoz – szó szerint és átvitt értelemben is – írja a Cívishír.

Kicsi kocsik és hatalmas ritkaságok - ismét régiségvásárt tartottak Debrecenben

Augusztus 10-én, vasárnap ismét ritkaságok lepték el a Nagyerdei Stadion előtti teret, ugyanis újra megrendezték a Debreceni Régiségvásárt. Az esemény Facebook-oldaláról kiderült, hogy erre az alkalomra rengeteg városból, még a határon túlról is jelentkeztek.

Debreceni Régiségvásár 2025. augusztus 10.

Fotók: Czinege Melinda

Elhárították a hibákat, újra működik az EESZT!

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították - közölte az Energiaügyi Minisztérium a sajtóközleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu