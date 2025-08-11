44 perce
Bosszúság a Debrecenbe tartott repülőn, a cívísvárosban órákig vártak
Felszállás után nem sokkal vissza is fordult a járat. A Debrecenbe induló repülőgép órákkal később érkezett meg.
Senki sem olyan útról álmodozik, mint amilyet augusztus 10-én délután éltek át a Tailwind Airlinesszal az Antalyából a debreceni repülőtérre induló utazók. A TWI983-as járat ugyanis helyi idő szerint 14:52-kor felszállt a török város repülőteréről, de messzire nem jutott.
A repülő a Flightradar24 portál információi szerint először egy nagyobb kört tett meg a légikikötő körül, majd hosszas körözésbe kezdett, ami után visszatért Antalyaba. A gép végül jelentős késéssel újra útnak indult, majd 19:59-kor landolt Debrecenben, majd 21 óra előtt indult vissza Törökországba.
Addig sétált, míg ki nem merült - új részleteket tudtunk meg az eltűnt idős, demens férfi megtalálásáról
Megszólalt Lukács Péter a mentés körülményeiről. A kutató-mentőcsapat vezetője arról is beszélt, hogy a demens személyek gyakran egészen addig sétálnak, amíg teljesen ki nem merül a testük.
A forint mellett saját fizetőeszköze is van a hajdú-bihari településnek – mutatjuk a részleteket
Aki azt gondolná, hogy a pénz nyomtatása és annak sorsa csak a fővárosi bankárok, pénzemberek privilégiuma, az még nem járt Hajdúnánáson. Itt ugyanis 13 éve létezik egy másik fizetőeszköz is: a Bocskai Korona. Egy darabka helyi identitás, amely valódi értéket hordoz – szó szerint és átvitt értelemben is – írja a Cívishír.
Kicsi kocsik és hatalmas ritkaságok - ismét régiségvásárt tartottak Debrecenben
Augusztus 10-én, vasárnap ismét ritkaságok lepték el a Nagyerdei Stadion előtti teret, ugyanis újra megrendezték a Debreceni Régiségvásárt. Az esemény Facebook-oldaláról kiderült, hogy erre az alkalomra rengeteg városból, még a határon túlról is jelentkeztek.
Debreceni Régiségvásár 2025. augusztus 10.Fotók: Czinege Melinda
Elhárították a hibákat, újra működik az EESZT!
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították - közölte az Energiaügyi Minisztérium a sajtóközleményében.