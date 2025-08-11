Bosszúság a Debrecenbe tartott repülőn, a cívísvárosban órákig vártak

Senki sem olyan útról álmodozik, mint amilyet augusztus 10-én délután éltek át a Tailwind Airlinesszal az Antalyából a debreceni repülőtérre induló utazók. A TWI983-as járat ugyanis helyi idő szerint 14:52-kor felszállt a török város repülőteréről, de messzire nem jutott.

A repülő visszatért Antalyába

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A repülő a Flightradar24 portál információi szerint először egy nagyobb kört tett meg a légikikötő körül, majd hosszas körözésbe kezdett, ami után visszatért Antalyaba. A gép végül jelentős késéssel újra útnak indult, majd 19:59-kor landolt Debrecenben, majd 21 óra előtt indult vissza Törökországba.