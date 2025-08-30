Ez már nem olyan, mint az Elrabolva-filmekben - legdurvább ügyeikről is beszéltek a debreceni gyermekvédelmi nyomozők

Török Zoltán és Minárcsik Ferenc alezredesek már évek óta dolgoznak a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának vizsgálati osztályán, azon belül a vegyes bűncselekmények alosztályán. Munkájuk során elsősorban gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak jellegű bűncselekményeket vizsgálnak. Mik voltak a legdurvább ügyeik a gyermekvédelemmel kapcsolatban? És miből áll egy átlag munkanapjuk a rendőrségen? Ezekről kérdeztük őket!

Minárcsik Ferenc (bal) és Török Zoltán (jobb) alezredesek a rendőrség gyermekvédelmi osztályán dolgoznak

Fotó: Vida Márton Péter

A rendőrség különleges egysége

– Körülbelül 10-15 bűncselekmény nyomozását foglalja magába a munkánk. Legfőképpen a gyerekkorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak jellegű bűncselekmények – magyarázta Török Zoltán, aki 2015 óta dolgozik ilyen ügyekkel. Kollégája, Minárcsik Ferenc már 2010 óta nyomoz hasonló esetekben.

A két nyomozó tapasztalatai szerint a 21. században megemelkedett ezeknek a bűncselekményeknek a jelentése és felderítése.

Részben azért, mert annyira nyitottabb lett a világ. Régen az ilyen jellegű cselekményeket jobban eltitkolták, nem mertek beszélni róluk

– jegyezte meg Török Zoltán.

Családon belüli tragédiák

Az alezredesek elmondása szerint a szexuális bűncselekmények nagy része családon belül történik, saját vagy nevelt gyermek sérelmére, de a nyomozók dolgoztak már pszichiátriai intézetekben, javítóintézetekben, sőt büntetés-végrehajtási intézetekben történt esetekkel is.

A legdurvább ügyek között említették azt az esetet, amikor egy édesapa éveken keresztül molesztálta két lányát.

Hét terabájtnyi, gyerekeket ábrázoló pornográf felvételt foglaltunk le nála, ő első fokon húsz évet kapott

– idézte fel Minárcsik Ferenc. – Egy másik különösen megrendítő történet egy, a tanyavilágban élő férfiról szólt, aki 7-8 éven keresztül bántalmazta a rábízott lányt. A gyermek csak 14-15 éves korában jött rá, hogy amit vele tettek, az nem normális. Akkor eszmélt fel, amikor középiskolai kollégiumba került és elkezdett erről beszélgetni a többi lánnyal. Az ilyen elkövetők 10-15 év börtönbüntetést szoktak kapni – mesélte az alezredes.

Minárcsik Ferenc alezredes őszintén beszélt a gyermekvédelmi nyomozások során felderített bűncselekményekről

Fotó: Vida Márton Péter

Az emberkereskedelem valósága

Az emberkereskedelem kapcsán a nyomozók eloszlatták a tévhitet: nem úgy néz ki, mint a filmekben.

Nem azt kell elképzelni, hogy elrabolnak valakit, betuszkolják egy autóba és licitálnak rá mint a Taken-filmekben (Elrabolva-filmekben – a szerk.). Ez már nem így működik

– magyarázta Török Zoltán. A valóságban gyakrabban prostitúcióval kapcsolatos bűncselekményekről beszélünk, ilyen például amikor kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket szexuális cselekmény végzésére bírnak rá, majd elveszik tőlük az így megszerzett pénzt.