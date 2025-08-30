2 órája
Ez már nem olyan, mint az Elrabolva-filmekben - legdurvább ügyeikről is beszéltek a debreceni gyermekvédelmi nyomozők
A gyermekek elleni szexuális bűncselekmények felderítéséről beszélgettünk nyomozókkal. Két alezredes osztotta meg, milyen kihívásokkal szembesülnek nap mint nap a rendőrségen.
Török Zoltán és Minárcsik Ferenc alezredesek már évek óta dolgoznak a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának vizsgálati osztályán, azon belül a vegyes bűncselekmények alosztályán. Munkájuk során elsősorban gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak jellegű bűncselekményeket vizsgálnak. Mik voltak a legdurvább ügyeik a gyermekvédelemmel kapcsolatban? És miből áll egy átlag munkanapjuk a rendőrségen? Ezekről kérdeztük őket!
A rendőrség különleges egysége
– Körülbelül 10-15 bűncselekmény nyomozását foglalja magába a munkánk. Legfőképpen a gyerekkorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak jellegű bűncselekmények – magyarázta Török Zoltán, aki 2015 óta dolgozik ilyen ügyekkel. Kollégája, Minárcsik Ferenc már 2010 óta nyomoz hasonló esetekben.
A két nyomozó tapasztalatai szerint a 21. században megemelkedett ezeknek a bűncselekményeknek a jelentése és felderítése.
Részben azért, mert annyira nyitottabb lett a világ. Régen az ilyen jellegű cselekményeket jobban eltitkolták, nem mertek beszélni róluk
– jegyezte meg Török Zoltán.
Családon belüli tragédiák
Az alezredesek elmondása szerint a szexuális bűncselekmények nagy része családon belül történik, saját vagy nevelt gyermek sérelmére, de a nyomozók dolgoztak már pszichiátriai intézetekben, javítóintézetekben, sőt büntetés-végrehajtási intézetekben történt esetekkel is.
A legdurvább ügyek között említették azt az esetet, amikor egy édesapa éveken keresztül molesztálta két lányát.
Hét terabájtnyi, gyerekeket ábrázoló pornográf felvételt foglaltunk le nála, ő első fokon húsz évet kapott
– idézte fel Minárcsik Ferenc. – Egy másik különösen megrendítő történet egy, a tanyavilágban élő férfiról szólt, aki 7-8 éven keresztül bántalmazta a rábízott lányt. A gyermek csak 14-15 éves korában jött rá, hogy amit vele tettek, az nem normális. Akkor eszmélt fel, amikor középiskolai kollégiumba került és elkezdett erről beszélgetni a többi lánnyal. Az ilyen elkövetők 10-15 év börtönbüntetést szoktak kapni – mesélte az alezredes.
Az emberkereskedelem valósága
Az emberkereskedelem kapcsán a nyomozók eloszlatták a tévhitet: nem úgy néz ki, mint a filmekben.
Nem azt kell elképzelni, hogy elrabolnak valakit, betuszkolják egy autóba és licitálnak rá mint a Taken-filmekben (Elrabolva-filmekben – a szerk.). Ez már nem így működik
– magyarázta Török Zoltán. A valóságban gyakrabban prostitúcióval kapcsolatos bűncselekményekről beszélünk, ilyen például amikor kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket szexuális cselekmény végzésére bírnak rá, majd elveszik tőlük az így megszerzett pénzt.
Milyen veszélyek leselkednek gyermekeinkre a mai Debrecenben?
A nyomozók szerint a 14-18 év közötti korosztály általában azért van nagyobb veszélyben, mert ők már szeretnek szórakozni járni. – Azt kellene megértetni a gyerekekkel, hogy mi a rossz nekik, vagy mi lehet probléma. A szülőknek és pedagógusoknak kell őket felvilágosítani – hangsúlyozták.
Szerencsére Debrecenben ilyen jellegű bántalmazások szórakozóhelyeken nincsenek, ez részben köszönhető a megfelelő rendőri jelenlétnek. Az iskolákban sem jellemző a szexuális bántalmazás.
Online csapdák és megelőzés
Az internet térhódításával viszont új veszélyek jelentek meg.
Az egyik ilyen, amikor az elkövetők egy álprofillal úgy próbálják csapdába csalni a gyerekeket, hogy velük egykorúnak adják ki magukat
– figyelmeztetett Minárcsik Ferenc. Fontos, hogy a szülők tanítsák meg gyermekeiket: a tudtuk nélkül ne találkozzanak, ne beszéljenek idegenekkel és ne küldjenek magukról intim képeket.
A rendőrség bűnmegelőzési osztálya rendszeresen tart felvilágosító előadásokat iskolákban, elsősorban a kábítószerekkel és az online csalásokkal kapcsolatban. Emellett működik a „Gyermek mindenekfelett” program is, amely különböző szervezetek együttműködésével igyekszik megelőzni a bántalmazásokat.
A jelzőrendszer fontossága
Az esetek felderítésében kulcsszerepet játszik a jelzőrendszer. A családon belüli bántalmazásoknál általában valamelyik szülő tesz feljelentést, de a rendszer ennél sokkal szerteágazóbb: pedagógusok, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok (TEGYESZ) munkatársai, lakásotthonok, nevelőszülők, gyámok mind részei a hálózatnak.
Sokszor az egészségügyi dolgozók is fontos részei ennek a rendszernek. – Az orvosokkal is kapcsolatban vagyunk. Ha a gyerek azt mondja, hogy elesett a biciklivel, de az orvos látja, hogy a hátán ökölnyomok vannak, akkor jelzi. Vagy amikor 14 év alatti lányok kerülnek nőgyógyászhoz, és kiderül a bántalmazás – magyarázta Török Zoltán.
Változtak a jogszabályok. Mindenki felelős a saját munkájáért, és ha bűncselekmény gyanúja merül fel, és azt nem jelzi, akkor őt is felelősségre tudják vonni
– emelte ki Minárcsik Ferenc. Ez azt jelenti, ha egy gyám tudomást szerez arról, hogy gyámoltját bántalmazták, köteles feljelentést tenni.
Egy nyomozó mindennapjai a rendőrségen
A két alezredes munkája rendkívül változatos. A bizonyítás során tanúkat hallgatnak ki, szakértőket rendelnek ki, helyszíni szemléket tartanak. Minden ügy más, minden ember másképp reagál a kihallgatáson.
Vagyunk kint terepen is. Ha elfogáshoz kell menni, akkor a felderítőkkel dolgozunk együtt, vagy a Közterületi Támogató Alosztállyal
– mondták. Kutatnak, lefoglalnak bizonyítékokat, helyszínrajzokat készítenek. Különösen fontos a gyermekek kihallgatása, amit speciális körülmények között, a Barnahus nevű gyermekházban végeznek. Itt képzett szakemberek segítségével, gyermekbarát környezetben történik a meghallgatás.
Lelki teher és feldolgozás
A munka mentálisan rendkívül megterhelő, különösen azoknak, akiknek saját gyermekük van. – Egy évre lebontva ezt nem lehet januártól decemberig úgy tolni, hogy stabilan száz százalékon. Kell a szabadság, kell a kikapcsolódás – vallotta Török Zoltán, akinek a rendszeres sportolás segít a nehéz ügyek mentális feldolgozásában. A rendőrségnek van pszichológusa és kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt venni.
Miért választották ezt a hivatást?
Török Zoltán családi indíttatásból lett rendőr, 2001 óta kizárólag nyomozóként dolgozik. Minárcsik Ferenc más pályán, más szakmával kezdte eredetileg, de végül váltott és csatlakozott a rendőrséghez: először járőrként dolgozott Budapesten, majd fokozatosan haladt feljebb a ranglétrán. Mindketten elvégezték az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által szervezett speciális gyermekkihallgatási technikákról szóló képzését. Emellett a folyamatos szakmai fejlődésüket segítik az ORFK által havonta szervezett online képzések, ahol különböző vendégelőadók - pszichológusok, ügyészek, bírók - adnak szakmai tanácsokat.
A két nyomozó munkája nélkülözhetetlen a gyermekek védelme szempontjából. Bár a feladat nehéz és lelkileg megterhelő, elhivatottságuk és szakmai tudásuk segít abban, hogy az elkövetők megkapják méltó büntetésüket, a gyermekek pedig a szükséges segítséget a trauma feldolgozásához. Megnyugtató tudni, hogy a gyermekvédelem ténylegesen fókuszban van a rendőrségnél, és egy jól kiépített rendszer őrzi gyermekeinket.
