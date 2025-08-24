augusztus 24., vasárnap

Régiségvásár

2 órája

Jól megfér a háborús fegyver a LEGO-figurákkal a debreceni régiségvásáron! – fotókkal

A Nagyerdei Stadion északi parkolójában gyűltek össze ismét a régiségek szerelmesei. A debreceni régiségvásár nemcsak az adásvételről szól, hanem az új találkozásokról és a múlt felfedezéséről is.

Biró Soma

Különleges hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadion északi parkolójában augusztus 24-én reggel: gyertyatartók, svájci bicskák, régi matchbox autók és háborús relikviák között böngésztek a látogatók, miközben ismerősök üdvözölték egymást és alkudoztak az őszies reggeli időben. Mutatjuk, milyen volt a mai régiségvásár Debrecenben!

VMP20250824_régiségvásár_HAON_009
A jó idő sokakat kicsalt a debreceni régiségvásárra
Fotó: Vida Márton Péter

Generációk találkozása a régiségvásáron

Gyakorlatilag én ebből élek

 – mesélte Fráter Ádám, a fiatal régiségkereskedő és akkreditált műtárgybecsüs. Feleségével közösen építették fel a vállalkozást, ami eredetileg hobbiként indult. Asztalán első és második világháborús militáriák, monarchia korabeli bajonettek, kitüntetések sorakoztak a LEGO-figurák mellett. Mint mondta, az időjárás nagyban befolyásolja a forgalmat: a legutóbbi vásáron például a kánikula miatt inkább a strandra mentek az emberek.

A 72 éves Iberhalt Józsefné viszont vásárlóként érkezett.

Szeretek itt lenni. Olyan jó miliő van itt, főleg, ha jó idő van

 – magyarázta, ugyanis ő rendszeresen jár a vásárba. Vidéken nőtt fel, és a régi tárgyak gyerekkori emlékeit idézik fel benne. Háromszor-négyszer is körbejárja a standokat, mert mindig talál valami újat. Legutóbbi különleges szerzeménye egy fémből készült gyümölcstartó volt, amit egy idős bácsi készített vizsgamunkaként az ipari szakmunkásképzőben – a hölgy minden alkalommal elérzékenyül, amikor a tárgy történetére gondol.

VMP20250824_régiségvásár_HAON_019
Fotó: Vida Marton Peter

Több mint üzlet

Az árusok között ott volt Jászai János is, aki 57 éve foglalkozik műkincsekkel. Festményeket, szobrokat, órákat és ékszereket kínál, de számára a vásár elsősorban „színház”.

Ha nem is árulok, akkor is kijövök, mert itt találkozok a kollégákkal, barátokkal

 – mondta. A mai nap két gyűrűt sikerült eladnia. Azt is elismerte, hogy a birtoklási vágya miatt még mindig szokott vásárolni, pedig már nincs rá szüksége.

Guszti János hasonló filozófiával közelít a vásárhoz. Régi pénzeket, jelvényeket és kitüntetéseket árul – mindazt, ami 40 év gyűjtés után már feleslegessé vált otthon. Számára sem az eladás a lényeg: gyűjtőtársakkal találkozik és csereberél, ez a legjobb része az egésznek. Viszont sajnálattal jegyezte meg, hogy mivel nincs, aki továbbvigye a gyűjtés iránti szenvedélyét, így már ritkábban vásárol.

Régiségvásár Debrecenben 2025. augusztus 24-én

Fotók: Vida Márton Péter

Kincsek, amerre a szem ellát

A parkolóban felállított asztalok valóságos időutazást kínáltak. Régi vasalók, faliórák és írógépek mellett ’50-es, ’80-as, ’90-es évekbeli játékautók, porcelánok, népviseleti ruhák és kristályok várták új gazdájukat. A választék a katonai ruháktól a plüssfigurákon át a régi sörös és kólásüvegekig tényleg elképesztően gazdag volt. Aki megéhezett, még hot-dogot is tudott venni.

A debreceni régiségvásár így nem pusztán vásár, hanem közösségi élmény, ahol a múlt tárgyai összekötik a generációkat, és minden darab mögött egy-egy ismert vagy ismeretlen történet rejlik.

