Jól megfér a háborús fegyver a LEGO-figurákkal a debreceni régiségvásáron! – fotókkal

Különleges hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadion északi parkolójában augusztus 24-én reggel: gyertyatartók, svájci bicskák, régi matchbox autók és háborús relikviák között böngésztek a látogatók, miközben ismerősök üdvözölték egymást és alkudoztak az őszies reggeli időben. Mutatjuk, milyen volt a mai régiségvásár Debrecenben!

A jó idő sokakat kicsalt a debreceni régiségvásárra

Fotó: Vida Márton Péter

Generációk találkozása a régiségvásáron

Gyakorlatilag én ebből élek

– mesélte Fráter Ádám, a fiatal régiségkereskedő és akkreditált műtárgybecsüs. Feleségével közösen építették fel a vállalkozást, ami eredetileg hobbiként indult. Asztalán első és második világháborús militáriák, monarchia korabeli bajonettek, kitüntetések sorakoztak a LEGO-figurák mellett. Mint mondta, az időjárás nagyban befolyásolja a forgalmat: a legutóbbi vásáron például a kánikula miatt inkább a strandra mentek az emberek.

A 72 éves Iberhalt Józsefné viszont vásárlóként érkezett.

Szeretek itt lenni. Olyan jó miliő van itt, főleg, ha jó idő van

– magyarázta, ugyanis ő rendszeresen jár a vásárba. Vidéken nőtt fel, és a régi tárgyak gyerekkori emlékeit idézik fel benne. Háromszor-négyszer is körbejárja a standokat, mert mindig talál valami újat. Legutóbbi különleges szerzeménye egy fémből készült gyümölcstartó volt, amit egy idős bácsi készített vizsgamunkaként az ipari szakmunkásképzőben – a hölgy minden alkalommal elérzékenyül, amikor a tárgy történetére gondol.

Fotó: Vida Marton Peter

Több mint üzlet

Az árusok között ott volt Jászai János is, aki 57 éve foglalkozik műkincsekkel. Festményeket, szobrokat, órákat és ékszereket kínál, de számára a vásár elsősorban „színház”.

Ha nem is árulok, akkor is kijövök, mert itt találkozok a kollégákkal, barátokkal

– mondta. A mai nap két gyűrűt sikerült eladnia. Azt is elismerte, hogy a birtoklási vágya miatt még mindig szokott vásárolni, pedig már nincs rá szüksége.