Rég várt beruházás valósulhat meg Létavértesen
Menyhárt Károly (balról) átvette a támogatói okiratot Antal Szabolcstól
Forrás: Létavértes Város Önkormányzata / Facebook
A Versenyképes Járások Program újabb sikert könyvelhet el: ezentúl Létavértes kapott oklevelet. Menyhárt Károly polgármester augusztus 21-én vehette át a támogatói okiratot Antal Szabolcstól, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerületének elnökétől. Az elnyert forrásból a település temetőjének ravatalozója újul meg, amely régóta várt beruházás a helyiek számára – osztotta meg hivatalos közösségi oldalán Létavértes önkormányzata.
