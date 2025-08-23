Rég várt beruházás valósulhat meg Létavértesen

A Versenyképes Járások Program újabb sikert könyvelhet el: ezentúl Létavértes kapott oklevelet. Menyhárt Károly polgármester augusztus 21-én vehette át a támogatói okiratot Antal Szabolcstól, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerületének elnökétől. Az elnyert forrásból a település temetőjének ravatalozója újul meg, amely régóta várt beruházás a helyiek számára – osztotta meg hivatalos közösségi oldalán Létavértes önkormányzata.