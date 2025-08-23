augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vidékfejlesztés

34 perce

Rég várt beruházás valósulhat meg Létavértesen

Címkék#Menyhárt Károly#Létavértesen#Versenyképes Járások Program#Antal Szabolcs#okirat

Haon.hu
Rég várt beruházás valósulhat meg Létavértesen

Menyhárt Károly (balról) átvette a támogatói okiratot Antal Szabolcstól

Forrás: Létavértes Város Önkormányzata / Facebook

A Versenyképes Járások Program újabb sikert könyvelhet el: ezentúl Létavértes kapott oklevelet. Menyhárt Károly polgármester augusztus 21-én vehette át a támogatói okiratot Antal Szabolcstól, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerületének elnökétől. Az elnyert forrásból a település temetőjének ravatalozója újul meg, amely régóta várt beruházás a helyiek számára – osztotta meg hivatalos közösségi oldalán Létavértes önkormányzata.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu