Így szabnák át a debreceni csomópontot, ami minden csúcsban kihívás – másfél évig is eltarthat a munka – fotókkal

Az érintett szakaszon, gyakorlatilag a Debreceni Népi Együttes Ótemető és Rakonszky utcák sarkánál lévő székházánál alakítanának ki egy újabb jobbra kanyarodó sávot, amely kevésbé akadályozná a Faraktár utca irányából az Árpád tér felé tartó forgalmat. A reggeli és délután csúcsban jelenleg ez a rész meglehetősen telített, a Rakovszkyra forduló járművek gyakran a gyalogosátkelőn várakoznak a tilos jelzés miatt feltartott sorban. Az Árpád térnél a Kassai út irányába kanyarodó sáv ugyan kevésbé van kihasználva, ezen a részen a járda is felújításra szorul, illetve némileg jobb kihasználtságot is kaphatna a terület. Az sem kizárt, hogy az itteni üzletekhez a csak Sarló utca felől megközelíthető szervizutat bekapcsolják majd a forgalomba, így elérhetővé válna a másik irányból is. Az üzletsoron található néhány építőiparral foglalkozó telephely, így a teherautók behajtása is optimálisabb lehetne. Egyelőre a pontos részletek nem ismertek, de hosszú távon bizonyára tehermentesítené a beavatkozás az Árpád teret, és gördülékenyebbé válna a forgalom.

Közel másfél évet és rengeteg építőanyagot igényel

A felhívás alapján a főbb feladatok közé várhatóan 430 köbméternyi hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése, 950 köbméteres bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése tartozik, valamint átépítik és összehangolják, a jelzőlámpás forgalomirányítást, emellett a meglévő gyalogos átkelőhelyet is áthelyezik.