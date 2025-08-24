augusztus 24., vasárnap

Szabadidő, sport

1 órája

Új pumpapálya szolgálja a mozogni vágyókat a hajdú-bihari településen

Nemcsak a fiataloknak szól, minden korosztály élvezheti. Az új pumpapálya állami forrásból épült meg Polgáron.

BDR Média

Új kerékpáros pumpapálya nyitotta meg kapuit Polgáron augusztus elsején, amely a főtértől mindössze ötven méterre, központi elhelyezkedéssel várja a bringásokat. A sport- és közösségi célokat egyszerre szolgáló fejlesztés az Aktív Magyarország Program támogatásával, közel 30 millió forintos állami forrásból valósult meg.

Új kerékpáros pumpapálya nyitotta meg kapuit Polgáron augusztus elsején
Új kerékpáros pumpapálya nyitotta meg kapuit Polgáron augusztus elsején
Forrás:  BDR Média

A pumpapályák hazánkban egyre népszerűbbek, és nem véletlenül: ezek a hullámos, zárt nyomvonalú kerékpárpályák különleges élményt nyújtanak a sportolni vágyóknak. A bringás a pályán nem pedálozással, hanem testsúlyáthelyezéssel – azaz „pumpálással” – halad előre. A mozgásforma fejleszti az egyensúlyérzéket, a koordinációt, javítja a koncentrációt, és mindezt játékos, lendületes formában teszi. A Polgáron átadott pálya úgynevezett médium kategóriás pumpapálya: 

  • hossza 113 méter, 
  • teljes felülete 401 négyzetméter.
Minden korosztálynak vonzó lehet az új pumpapálya

A kivitelezés során a városvezetés és a tervezők fontos szempontnak tartották, hogy a nyomvonal a lehető legkevesebb zöldterületet érintse, ugyanakkor hosszú, változatos gurulási élményt biztosítson. A nyomvonal kialakítása lehetővé teszi, hogy kezdők, gyerekek és haladó kerékpárosok is biztonságosan használhassák a pályát. Két pihenőplató is helyet kapott, mivel a központi elhelyezkedésből adódóan várhatóan intenzív látogatottságra lehet számítani – írja a Cívishír.

A pálya különlegessége, hogy több alternatív útvonallal, irányváltási lehetőséggel és két transfer-ugratással is rendelkezik, így a gyakorlottabb bringások számára is tartogat kihívásokat. Az előírásoknak megfelelő magasságok, szélességek és biztonsági távolságok mind garantálják a zavartalan és biztonságos használatot.

A projekt megvalósítását az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ koordinálta, a finanszírozás az Országos Bringapark Program 2025 keretében történt. A program célja, hogy országszerte minél több, bárki számára elérhető és használható sportlétesítmény jöjjön létre, amelyek nemcsak a mozgás népszerűsítését, hanem a közösségek megerősödését is segítik. Az országban jelenleg 80–100 ilyen pálya működik, Polgár most egy újabb pont ezen a térképen.

Hogyan zajlottak a munkálatok?

A kivitelezés első lépése a tükörkészítés volt, amely nagyobb földmunkával járt. Ezt követte az alapozás, majd az egyedi pályaelemek beépítése. A beruházás során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az építmény hosszú távon is fenntartható, jól kihasználható legyen. A pálya paraméterei lehetővé teszik, hogy akár országos szintű kerékpárversenyek – például a Pannon Kupa egy-egy állomása – is helyet kapjanak Polgáron.

A fejlesztés közvetlen környezetében található az iskola, a könyvtár, a közösségi ház, a templom, a városháza, valamint több száz négyzetméternyi parkoló, így a pálya nem csupán a sportolók, hanem a teljes lakosság számára is könnyen elérhető. 

A szabadidő értelmes eltöltése mellett a pumpapálya a város arculatához is hozzáad – a fiatalabb korosztály számára pedig igazi vonzerőt jelenthet.

A polgári önkormányzat célja nemcsak egy modern sporteszköz telepítése volt, hanem egy új, közösségi funkciót betöltő találkozóhely létrehozása is. Az új létesítmény nemcsak a testet, hanem a közösségi szellemet is formálja.

