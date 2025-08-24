1 órája
Új pumpapálya szolgálja a mozogni vágyókat a hajdú-bihari településen
Nemcsak a fiataloknak szól, minden korosztály élvezheti. Az új pumpapálya állami forrásból épült meg Polgáron.
Új kerékpáros pumpapálya nyitotta meg kapuit Polgáron augusztus elsején, amely a főtértől mindössze ötven méterre, központi elhelyezkedéssel várja a bringásokat. A sport- és közösségi célokat egyszerre szolgáló fejlesztés az Aktív Magyarország Program támogatásával, közel 30 millió forintos állami forrásból valósult meg.
A pumpapályák hazánkban egyre népszerűbbek, és nem véletlenül: ezek a hullámos, zárt nyomvonalú kerékpárpályák különleges élményt nyújtanak a sportolni vágyóknak. A bringás a pályán nem pedálozással, hanem testsúlyáthelyezéssel – azaz „pumpálással” – halad előre. A mozgásforma fejleszti az egyensúlyérzéket, a koordinációt, javítja a koncentrációt, és mindezt játékos, lendületes formában teszi. A Polgáron átadott pálya úgynevezett médium kategóriás pumpapálya:
- hossza 113 méter,
- teljes felülete 401 négyzetméter.
- A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Minden korosztálynak vonzó lehet az új pumpapálya
A kivitelezés során a városvezetés és a tervezők fontos szempontnak tartották, hogy a nyomvonal a lehető legkevesebb zöldterületet érintse, ugyanakkor hosszú, változatos gurulási élményt biztosítson. A nyomvonal kialakítása lehetővé teszi, hogy kezdők, gyerekek és haladó kerékpárosok is biztonságosan használhassák a pályát. Két pihenőplató is helyet kapott, mivel a központi elhelyezkedésből adódóan várhatóan intenzív látogatottságra lehet számítani – írja a Cívishír.
A pálya különlegessége, hogy több alternatív útvonallal, irányváltási lehetőséggel és két transfer-ugratással is rendelkezik, így a gyakorlottabb bringások számára is tartogat kihívásokat. Az előírásoknak megfelelő magasságok, szélességek és biztonsági távolságok mind garantálják a zavartalan és biztonságos használatot.
A projekt megvalósítását az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ koordinálta, a finanszírozás az Országos Bringapark Program 2025 keretében történt. A program célja, hogy országszerte minél több, bárki számára elérhető és használható sportlétesítmény jöjjön létre, amelyek nemcsak a mozgás népszerűsítését, hanem a közösségek megerősödését is segítik. Az országban jelenleg 80–100 ilyen pálya működik, Polgár most egy újabb pont ezen a térképen.
Hogyan zajlottak a munkálatok?
A kivitelezés első lépése a tükörkészítés volt, amely nagyobb földmunkával járt. Ezt követte az alapozás, majd az egyedi pályaelemek beépítése. A beruházás során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az építmény hosszú távon is fenntartható, jól kihasználható legyen. A pálya paraméterei lehetővé teszik, hogy akár országos szintű kerékpárversenyek – például a Pannon Kupa egy-egy állomása – is helyet kapjanak Polgáron.
A fejlesztés közvetlen környezetében található az iskola, a könyvtár, a közösségi ház, a templom, a városháza, valamint több száz négyzetméternyi parkoló, így a pálya nem csupán a sportolók, hanem a teljes lakosság számára is könnyen elérhető.
A szabadidő értelmes eltöltése mellett a pumpapálya a város arculatához is hozzáad – a fiatalabb korosztály számára pedig igazi vonzerőt jelenthet.
A polgári önkormányzat célja nemcsak egy modern sporteszköz telepítése volt, hanem egy új, közösségi funkciót betöltő találkozóhely létrehozása is. Az új létesítmény nemcsak a testet, hanem a közösségi szellemet is formálja.
Ajánljuk még:
Művein keresztül kapcsolódik másokhoz és önmagához a hajdú-bihari alkotó
Jól megfér a háborús fegyver a LEGO-figurákkal a debreceni régiségvásáron! – fotókkal