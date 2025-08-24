Új pumpapálya szolgálja a mozogni vágyókat a hajdú-bihari településen

Új kerékpáros pumpapálya nyitotta meg kapuit Polgáron augusztus elsején, amely a főtértől mindössze ötven méterre, központi elhelyezkedéssel várja a bringásokat. A sport- és közösségi célokat egyszerre szolgáló fejlesztés az Aktív Magyarország Program támogatásával, közel 30 millió forintos állami forrásból valósult meg.

Új kerékpáros pumpapálya nyitotta meg kapuit Polgáron augusztus elsején

Forrás: BDR Média

A pumpapályák hazánkban egyre népszerűbbek, és nem véletlenül: ezek a hullámos, zárt nyomvonalú kerékpárpályák különleges élményt nyújtanak a sportolni vágyóknak. A bringás a pályán nem pedálozással, hanem testsúlyáthelyezéssel – azaz „pumpálással” – halad előre. A mozgásforma fejleszti az egyensúlyérzéket, a koordinációt, javítja a koncentrációt, és mindezt játékos, lendületes formában teszi. A Polgáron átadott pálya úgynevezett médium kategóriás pumpapálya:

hossza 113 méter,

teljes felülete 401 négyzetméter.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Minden korosztálynak vonzó lehet az új pumpapálya

A kivitelezés során a városvezetés és a tervezők fontos szempontnak tartották, hogy a nyomvonal a lehető legkevesebb zöldterületet érintse, ugyanakkor hosszú, változatos gurulási élményt biztosítson. A nyomvonal kialakítása lehetővé teszi, hogy kezdők, gyerekek és haladó kerékpárosok is biztonságosan használhassák a pályát. Két pihenőplató is helyet kapott, mivel a központi elhelyezkedésből adódóan várhatóan intenzív látogatottságra lehet számítani – írja a Cívishír.

A pálya különlegessége, hogy több alternatív útvonallal, irányváltási lehetőséggel és két transfer-ugratással is rendelkezik, így a gyakorlottabb bringások számára is tartogat kihívásokat. Az előírásoknak megfelelő magasságok, szélességek és biztonsági távolságok mind garantálják a zavartalan és biztonságos használatot.

A projekt megvalósítását az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ koordinálta, a finanszírozás az Országos Bringapark Program 2025 keretében történt. A program célja, hogy országszerte minél több, bárki számára elérhető és használható sportlétesítmény jöjjön létre, amelyek nemcsak a mozgás népszerűsítését, hanem a közösségek megerősödését is segítik. Az országban jelenleg 80–100 ilyen pálya működik, Polgár most egy újabb pont ezen a térképen.