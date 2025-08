Már a gyerekek boldogsága se szent – egy emberként háborodott fel a hajdú-bihari város, így reagált az önkormányzat

A városi közbiztonság sokak fejében egyet jelent a rendőrautók kék villogójával, a sarkon posztoló járőrrel vagy éppen az iskolakezdéskor jelen lévő forgalomirányítókkal. Azonban a közrend kérdése mélyebbre megy. A város vezetése és a rendőrség Polgár önkormányzatának képviselő-testületi ülésen közösen értékelte az elmúlt időszak tapasztalatait, és a jövő kihívásairól is beszéltek.

Így látja a város közbiztonságát Polgár önkormányzata

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Tökéletes közbiztonság nincs

– jelentette ki Tóth József polgármester a Cívishírnek. – De az sem igaz, hogy a közbiztonság csak a rendőrség feladata lenne.

Polgár önkormányzatának első embere szerint a közbiztonság nem pusztán statisztika és térfigyelő kamera, hanem a lakosság cselekvő jelenléte is. Ezért működik Polgáron a Települési Közbiztonsági Fórum, amely a rendőrség, a mezőőrség, a polgárőrség és civil szervezetek együttműködésén alapul. A testületi ülésen elhangzott:

minden évszaknak megvannak a maga rendvédelmi kihívásai – a nyári fesztiválok, az őszi iskolakezdés, a téli közlekedés – ezekre mind reagálnia kell a városnak és a rendőrségnek.

Polgár önkormányzata a megelőzést tartja a legfontosabbnak

A képviselők elé került rendőrségi beszámoló hangsúlyozta: az egyik cél nem a látványos elfogások növelése, hanem a megelőzés és a visszatartás. Ennek jegyében fejleszteni kell a városi kamerarendszert – nemcsak új helyszínekkel, hanem jobb felbontású eszközökkel.

Nem véletlen, hogy egy idős házaspár kifosztásának tetteseit is ennek a rendszernek köszönhetően sikerült gyorsan azonosítani.

A polgármester szerint jogos elvárás, hogy ne csak a belvárosban, hanem a központtól távolabbi városrészekben is rendezettek legyenek az utcák. –

A biztonságos közlekedés a város utcáin szintén a közrend része. Az elhanyagolt, kátyús utak és rendezetlen útpadkák balesetveszélyesek és rontják a lakosok szubjektív biztonságérzetét

– mondta Tóth József.

Bár súlyos bűncselekmények nem jellemzőek Polgárra, a közösségi együttélés írott és íratlan szabályainak áthágása gyakori konfliktusforrás.

A gyereknapi rendezvényre készített rózsaszín párducfigurát ismeretlenek megrongálták – ez ugyan nem került be a bűnügyi statisztikákba, de a polgári lakosságban komoly felháborodást keltett.

– Ezek az esetek nem bűncselekményként, hanem mint a közösséget jogosan felháborító eseményként jelentősek. Aki ilyet lát, arra kérjük, ne nézze el, ne hallgasson, mert csak így tudunk valóban előrelépni a helyi közrend terén – figyelmeztetett a polgármester. A rendőrkapitány is megerősítette: nem tudnak minden utcasarokra rendőrt állítani. Ezért is fontos, hogy a lakók ne csak elvárják, segítsék is a közrend fenntartását – akár bejelentéssel, akár figyelmeztetéssel, vagy csak azzal, hogy másoknak példát mutatnak.