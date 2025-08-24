augusztus 24., vasárnap

Ki nem találnád, hova költözik ez a mozi! Ráadásul ingyen várja a látogatóit!

Címkék#Hajdúböszörmény#mozi#film

Haon.hu
Ki nem találnád, hova költözik ez a mozi! Ráadásul ingyen várja a látogatóit!

Meghitt filmezős estét ígér a pléd-mozi Hajdúböszörményben

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Aki egy meghitt filmezős estére vágyik a párjával, a családjával, vagy szeretne jót szórakozni a barátaival a szabad ég alatt, a hajdúk fővárosában kiváló lehetősége nyílhat erre, ugyanis lesz pléd-mozi Hajdúböszörmény főterén, a református templom melletti füves területen, mint felhívja erre a figyelmet a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház a Facebook-oldalán. Augusztus 29-én, pénteken várják az érdeklődőket este 8-tól, akkor a Zootropolis – Állati nagy balhé című családi animációs filmet fogják vetíteni, majd két órával később a Futni mentem magyar romantikus vígjátékot nézheti meg a közönség. 

