„Nem lehet ezt abbahagyni” - mondja a hetven éve hegedülő Pércsi Dániel

– Hetven éve cincogok. Hetven éve hegedülök – mondja nevetve Pércsi Dániel földesi zenész a Cívishírnek, aki nemcsak a falujában ismert, hanem Hajdú-Bihar minden szegletében, sőt még azon túl is. Akad, hogy kétszáz kilométerre is elhívják muzsikálni, ő pedig örömmel megy. Ismerik, hívják, szeretik – nem is csoda.

Pércsi Dániel, földesi zenész már hetven éve hegedül

1955 márciusa óta hegedülök. Azért tudom ilyen pontosan, mert még észnél vagyok. Igaz, volt egy kis betegségem nemrég, de most már túl vagyok rajta.

A zenét már akkor megtalálta, amikor járni is alig tudott. Kétévesen már „csutkázott”, vagyis kukoricacsutkával imitálta a rádióból hallott cigányzenét. Nem mondta neki senki, hogy húzza azokat úgy, mint egy hegedűt – ösztönből jött. Az édesapja figyelt fel rá először. Azt mondta a feleségének: „Ezt a fiút meg kell próbálni taníttatni, hátha lesz belőle zenész.” És lett.

– Nagy családba születtem, nyolcan voltunk testvérek. Az apám szorgalmas, dolgos ember volt. Még hatéves sem voltam, amikor elvitt Kemecsei Lászlóhoz, aki akkor Földes legjobb prímása volt. Kottát is tudott olvasni – mondta. Akkoriban Földes igazi zenészfalu volt. Negyven muzsikus élt ott, öt-hat zenekar működött egyszerre. A kis Dániel négy évig tanulhatott Kemecsei Lászlótól, aztán jött Jenei Miklós, majd Berettyóújfaluban Békési János karmesternél folytatta.

– Nem lehetett csak úgy elkezdeni zenélni. Vizsgázni kellett az OSZK-nál – Országos Szórakoztatózenei Központ – különben nem engedtek muzsikálni. – És ő vizsgázott. Az alig tízéves fiú már közösségeknek játszott. Tizennégy éves korában pedig már ő volt a prímás egy lakodalomban.

De foglalkozott vajon mással is Pércsi Dániel?

– Tokajban végeztem egy kereskedelmi iskolában, kereskedőként dolgoztam, és mindig volt munkám. De a zene nekem hivatás. Zenéltem fúvóson is: tárogatón, szaxofonon. De a hegedű az igazi. Azzal együtt lehet énekelni is – folytatta. Mert ő nemcsak muzsikál, hanem énekel is. Még most is, 76 évesen. És tanul. Folyamatosan. Mert jönnek az új magyar nóták:

örökzöldek,

sanzonok,

tánczenék,

operettek

– és ha a vendég kér valamit, akkor nem mondhatom, hogy nem tudom!