Titkon mindenki attól retteg, amit a debreceni férfi élt át, az őrangyalának mondott köszönetet

Nem mindennapi történet kapott szárnyra Debrecenben, az egyszer biztos! Sokunk számára ismerős lehet az érzés, amikor hirtelen a zsebünkhöz nyúlunk, azt gondolván, hogy most aztán biztosan elhagytunk valamit! Az esetek nagy többségében persze erről szó sincs és a pillanatnyi, lábon kihordott szívinfarktus után kezünkbe akad a keresett pénztárca, kulcscsomó vagy éppen telefon. Olykor azonban nem; így jár történetünk főhőse is, aki azonban más módon szerencsés…

A pénztárca megtalálóját őrangyalnak nevezte a férfi

Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

A pénztárca megtalálója egy „őrangyal”

Augusztus elején elhagytam a képen látható pénztárcát, ami a mai nap folyamán visszakerült hozzám. A pénztárca tartalmazott egy szebb összeget, illetve egy fontos személyes tárgyat, a megtaláló pedig az utolsó forintig benne hagyva adta le a Kálvin tér kormányablakához!

Sajnos, nem adhattak ki semmilyen adatot a becsületes megtalálóról a személyes adatok védelmére hivatkozva, azonban nem szeretnék hálátlan maradni, kérem, jelentkezzen privát üzenetben az őrangyalom, megírva a pénztárcában lévő pontos összeget, illetve a személyes tárgy minőségét!” – fordult „őrangyalához” egy férfi a Debrecenben Hallottam népszerű Facebook-csoportban megosztott bejegyzésében. Hozzátette: „Vannak becsületes emberek, jó ezt látni!”

