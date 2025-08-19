43 perce
Ilyen volt Pély Barna jubileumi koncertje, megtelt a debreceni Kossuth tér – fotókkal, videóval
A Debreceni Virágkarnevál idei programjának egyik kiemelt eseményén vagyunk túl! Pély Barna jubileumi koncertje augusztus 18-án a Kossuth téren került megrendezésre 21:00 órától.
Az augusztus 18-án a Kossuth téren fellépő Pély Barna koncertje nemcsak a közönség számára kínált különleges élményt, de egyúttal a zenész gazdag pályafutását is bemutatta az általa előadott dalokon keresztül.
Nem először járt Debrecenben Pély Barna
A Máté Péter- és Artisjus-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett énekes-gitáros-dalszerző idén ünnepli 50. születésnapját, ennek alkalmából pedig látványos életműkoncerttel érkezett a Debreceni Virágkarneválra. A zenész előadásmódját és dalait áthatotta a blues, a soul és a funk sajátos elegye, amit energikus színpadi jelenléttel és zenei nyitottsággal társított, kiváló hangulatot teremtve.
Pély Barna koncert a Debreceni VirágkarneválonFotók: Vida Márton Péter
Pély Barna nem először lép fel Debrecenben, tavaly a debreceni Incognito clubban is koncertezett, rendszeres látogatója a cívisvárosnak, így minden bizonnyal még találkoznak vele a vármegyeszékhelyen.
Koncertek, programok a Debreceni Virágkarneválon
Augusztus 19-én 21 órától Rúzsa Magdi is fellép a Kossuth téren, melyen szintén telt házas koncertre lehet számítani. A Virágkarnevál ideje alatti programokkal, fellépésekkel kapcsolatosan számos képekkel és hasznos információkkal teli cikkeket írtunk.
