Ilyen volt Pély Barna jubileumi koncertje, megtelt a debreceni Kossuth tér – fotókkal, videóval

Az augusztus 18-án a Kossuth téren fellépő Pély Barna koncertje nemcsak a közönség számára kínált különleges élményt, de egyúttal a zenész gazdag pályafutását is bemutatta az általa előadott dalokon keresztül.

A Debreceni Virágkarneválon ünnepelt Pély Barna

Forrás: Vida Márton Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nem először járt Debrecenben Pély Barna

A Máté Péter- és Artisjus-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett énekes-gitáros-dalszerző idén ünnepli 50. születésnapját, ennek alkalmából pedig látványos életműkoncerttel érkezett a Debreceni Virágkarneválra. A zenész előadásmódját és dalait áthatotta a blues, a soul és a funk sajátos elegye, amit energikus színpadi jelenléttel és zenei nyitottsággal társított, kiváló hangulatot teremtve.