Virágkarnevál

Ilyen volt Pély Barna jubileumi koncertje, megtelt a debreceni Kossuth tér – fotókkal, videóval

A Debreceni Virágkarnevál idei programjának egyik kiemelt eseményén vagyunk túl! Pély Barna jubileumi koncertje augusztus 18-án a Kossuth téren került megrendezésre 21:00 órától.

Az augusztus 18-án a Kossuth téren fellépő Pély Barna koncertje nemcsak a közönség számára kínált különleges élményt, de egyúttal a zenész gazdag pályafutását is bemutatta az általa előadott dalokon keresztül.

A Debreceni Virágkarneválon ünnepelt Pély Barna
Forrás: Vida Márton Péter

 

Nem először járt Debrecenben Pély Barna

A Máté Péter- és Artisjus-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett énekes-gitáros-dalszerző idén ünnepli 50. születésnapját, ennek alkalmából pedig látványos életműkoncerttel érkezett a Debreceni Virágkarneválra. A zenész előadásmódját és dalait áthatotta a blues, a soul és a funk sajátos elegye, amit energikus színpadi jelenléttel és zenei nyitottsággal társított, kiváló hangulatot teremtve.

Pély Barna koncert a Debreceni Virágkarneválon

Fotók: Vida Márton Péter

Pély Barna nem először lép fel Debrecenben, tavaly a debreceni Incognito clubban is koncertezett, rendszeres látogatója a cívisvárosnak, így minden bizonnyal még találkoznak vele a vármegyeszékhelyen.

Koncertek, programok a Debreceni Virágkarneválon

Augusztus 19-én 21 órától Rúzsa Magdi is fellép a Kossuth téren, melyen szintén telt házas koncertre lehet számítani. A Virágkarnevál ideje alatti programokkal, fellépésekkel kapcsolatosan számos képekkel és hasznos információkkal teli cikkeket írtunk.

Érdekelnek a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös programjai? Kattints erre a cikkünkre, s tudj meg többet az idei augusztus 20-i eseményekről Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében:

