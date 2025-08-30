augusztus 30., szombat

Új lehetőség

40 perce

Bejelentés Debrecenben: új ösztöndíjprogramot indítanak!

Hatodik alkalommal rendezték meg a Doktoranduszok Országos Szövetsége szakmai találkozóját. A programot követően, Debrecenben jelentették be a Pathway to Business elindítását.

Bekecs Sándor

Hatodik alkalommal rendezte meg nyárzáró szakmai találkozóját a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatával közösen augusztus 29-31. között az Egyetem téri Campuson, a Learning Centerben. Az eseményen ezúttal is inspiráló előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, workshopokkal várják a hazai és határon túli doktorképző intézmények magyar és külföldi PhD-hallgatóit. A programot követően pedig sajtótájékoztatót tartottak az újonnan induló Pathway to Business névre keresztelt, kifejezetten PhD-hallgatóknak szóló vállalkozásfejlesztési programról.

Pathway to Business néven indul ösztöndíjprogram vállalkozás indításán gondolkodó doktoranduszok számára
Pathway to Business néven indul ösztöndíjprogram vállalkozás indításán gondolkodó doktoranduszok számára
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Akár 400 ezer forint havi bevételt is jelenthet a Pathway to Business

Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) vezérigazgatója elmondta, A Pathway to Business programra online formában, 2025. szeptember 15-ig jelentkezhetnek a doktoranduszok, majd 2025. október 15-ig indulnak online képzések: angol nyelvű tananyagokon sajátíthatják el a felvételt nyert hallgatók a vállalkozás indításának, az innovációnak és a startupok világának alapfogalmait.

Bódis László
Forrás: Bekecs Sándor

– Ezeket követi egy háromhónapos, ösztöndíjjal támogatott időszak, amikor csapatokban dolgoznak ki projekteket a felvételt nyert hallgatók, ezután pedig hathónapos időszak áll a rendelkezésükre, hogy ezeket a projekteket eljuttassák odáig, hogy akár egy új startup-vállalkozás létrehozása reálissá váljon – mondta a helyettes államtitkár. 

Hozzátette, a háromhónapos szakaszban havi 50 ezer forinttal támogatják a résztvevőket, a hathónapos szakaszban havi 150 ezer forintot adnak aktív hallgatóknak, vagy 400 ezer forintot passzív státuszú/abszolutórium mellett résztvevő hallgatóknak. A projekteket legfeljebb 1 millió forinttal támogatják, első körben 50 hallgató részesülhet majd ösztöndíjban.

Kiváló lehetőség a doktoranduszok számára

Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) elnöke elmondta, 2022-ben stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Kulturális és Innovációs Minisztériumnal. Az elmúlt egy évben intenzíven dolgoztak azért, hogy a fiatal kutatók számára még vonzóbb, még támogatóbb rendszert tudjanak kialakítani.

Úgy gondolom, a most induló Pathway to Business program kiváló lehetőség minden olyan doktorandusz számára, akiket érdekel a vállalkozások világa

 – fogalmazott.

Molnár Dániel
Forrás: Bekecs Sándor

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja rámutatott, szükség van a jövő kutatói között olyanokra, akik nemcsak a saját szakterületük tudományos részeivel vannak tisztában, hanem azok lehetséges gazdasági hasznaival és a tudományos innovációk gazdasági életbe való átültetésével is. 

Bács Zoltán
Forrás: Bekecs Sándor

Kik jelentkezhetnek a Pathway to Business programra?

  • Magyarországi egyetemeken PhD-képzésben aktív hallgatók.
  • Olyan doktoranduszok, akik 2016. szeptember 1-je után kezdték doktori tanulmányaikat, már abszolutóriumot szereztek, de még nem kapták meg a fokozatot és nincs aktív hallgatói státuszuk.
  • Nem szükséges kész üzleti terv, elegendő egy innovatív, kutatáson alapuló ötlet, amelynek van társadalmi vagy gazdasági hasznosulási lehetősége.

