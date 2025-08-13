Többmilliós bírságot kockáztat az a kerttulajdonos, aki ezt elmulasztja

Habár jobbára ártalmatlan, az emberi szervezet egy immunreakció miatt betolakodóként érzékeli a kibocsátott pollenjeit a parlagfűnek, emiatt allergiás tüneteket vált ki a szervezetből. A jelenség ugyan szezonális, a júliusi virágzástól szeptemberig tart, a parlagfű irtása azonban egész évben állampolgári kötelezettség. Sokan nem is tudják, hogy ha a közvetlen környezetünkben oda is figyelünk a megelőzésre, egy örökölt kertes ház vagy egy befektetésként megvásárolt telek miatt is komoly bajba kerülhetünk.

A parlagfű irtásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia

Forrás: Napló-archív

Mivel sokakat érintő problémáról van szó, megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt, mekkora területet érint a város közigazgatási határában, hogyan veszik fel a harcot ellene, illetve arról is érdeklődtünk, mit tehet az, aki a közvetlen környezetében az irtás elmulasztását észleli.

Mint válaszukban írják, az elmúlt időszak változékony, csapadékos, meleg időjárása kedvezett a gyepvegetáció, a gyomok, így a parlagfű növekedésének is. Ezáltal a tulajdonosoknak – legyen az közterület vagy magántulajdonú ingatlan – a parlagfű és az egyéb allergén hatású gyomok növekedésének megfékezése érdekében szükséges kaszálnia, gyommentesítenie.

Megjegyezték, az erősebben fertőzött területek jobbára a művelés alól kivont, felhagyott külterületi ingatlanokon, vagy egyéb, földmozgatással, talajbolygatással (például építkezéssel) érintett területeken észlelhetők.

Folyamatosan kordában tartják a parlagfű virágzását

A polgármesteri hivatal zöldterületi osztályának tíz munkatársa rendszeresen, ütemezett módon ellenőrzi a területeket és szükség szerint továbbítja a gyomirtási megrendeléseket a kivitelezőkhöz, amennyiben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanról, közterületről van szó. A kivitelezők a lehető leggyorsabban megtisztítják a terepet a parlagfű vagy egyéb allergén gyomnövénytől. A közterületek gyepfelületeinek és egyéb növényfelületeinek (évelők, egynyáriak, cserje- és talajtakaró felületek) fenntartása, a kaszálási és gyommentesítési, kapálási munkák ütemterv szerint történnek, ezért a parlagfű térhódításának megakadályozása gyakorlatilag folyamatosan biztosított az önkormányzat által fenntartott zöldfelületeken – írják.