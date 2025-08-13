augusztus 13., szerda

Kötelezettség

2 órája

Többmilliós bírságot kockáztat az a kerttulajdonos, aki ezt elmulasztja

Debrecenben folyamatosan monitorozzák az érintett területeket. De fontos tudni, hogy az önkormányzat mellett a magánszemélyeknek is feladata a parlagfű kordában tartása.

Haon.hu

Habár jobbára ártalmatlan, az emberi szervezet egy immunreakció miatt betolakodóként érzékeli a kibocsátott pollenjeit a parlagfűnek, emiatt allergiás tüneteket vált ki a szervezetből. A jelenség ugyan szezonális, a júliusi virágzástól szeptemberig tart, a parlagfű irtása azonban egész évben állampolgári kötelezettség. Sokan nem is tudják, hogy ha a közvetlen környezetünkben oda is figyelünk a megelőzésre, egy örökölt kertes ház vagy egy befektetésként megvásárolt telek miatt is komoly bajba kerülhetünk.

parlagfű, debrecen
A parlagfű irtásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia
Forrás:  Napló-archív

Mivel sokakat érintő problémáról van szó, megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt, mekkora területet érint a város közigazgatási határában, hogyan veszik fel a harcot ellene, illetve arról is érdeklődtünk, mit tehet az, aki a közvetlen környezetében az irtás elmulasztását észleli.

Mint válaszukban írják, az elmúlt időszak változékony, csapadékos, meleg időjárása kedvezett a gyepvegetáció, a gyomok, így a parlagfű növekedésének is. Ezáltal a tulajdonosoknak – legyen az közterület vagy magántulajdonú ingatlan – a parlagfű és az egyéb allergén hatású gyomok növekedésének megfékezése érdekében szükséges kaszálnia, gyommentesítenie.

Megjegyezték, az erősebben fertőzött területek jobbára a művelés alól kivont, felhagyott külterületi ingatlanokon, vagy egyéb, földmozgatással, talajbolygatással (például építkezéssel) érintett területeken észlelhetők.

Folyamatosan kordában tartják a parlagfű virágzását

A polgármesteri hivatal zöldterületi osztályának tíz munkatársa rendszeresen, ütemezett módon ellenőrzi a területeket és szükség szerint továbbítja a gyomirtási megrendeléseket a kivitelezőkhöz, amennyiben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanról, közterületről van szó. A kivitelezők a lehető leggyorsabban megtisztítják a terepet a parlagfű vagy egyéb allergén gyomnövénytől. A közterületek gyepfelületeinek és egyéb növényfelületeinek (évelők, egynyáriak, cserje- és talajtakaró felületek) fenntartása, a kaszálási és gyommentesítési, kapálási munkák ütemterv szerint történnek, ezért a parlagfű térhódításának megakadályozása gyakorlatilag folyamatosan biztosított az önkormányzat által fenntartott zöldfelületeken – írják.

DSC_8035
Drónokat is bevetnek a parlagfű felderítésére
Fotó: Kuklis István / Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A debreceni önkormányzat kezelésébe egyébként mintegy 5 millió négyzetméternyi terület tartozik, amelynek kaszálását a szerződött vállalkozók, illetve a DEKERT Nonprofit Kft. bevonásával végeztetik el rendszeres időközönként. A munkavégzések gyakoriságát minden területen úgy határozzák meg, hogy a parlagfű virágbimbójának kialakulására ne kerülhessen sor.

A DEKERT-en belül 2020 óta működik az úgynevezett „parlagfűkommandó”. A korábbi években végeztettünk drónos felméréseket a parlagfű-fertőzöttség monitorozására, mely tapasztalatok alapján hatékonyan megszerveztük a parlagfű elleni védekezést, sok éves, kialakult kaszálási gyakorlatunknak köszönhetően pedig eredményesen végezzük a fenntartott területek parlagfűmentesítését

 – áll a válaszban.

Azt is megtudtuk, hogy a DEKERT és a szerződött vállalkozók összesen 64 munkatárs alkalmazásával, 22 fűnyíró traktor és 42 damilos kasza segítségével kaszálják a főbb közlekedési utak melletti zöldsávokat, lakótelepi tömbbelsőket, parkokat, teresedéseket, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

Mit tehet a lakosság, ha parlagfűvel fertőzött területet észlel?

A vonatkozó jogi szabályozás értelmében a földhasználó (vagy tulajdonos) köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A belterületi közterületeken, valamint magánterületeken észlelt és bejelentett parlagfűszennyezés esetén a polgármesteri hivatal hatáskörrel rendelkező igazgatási osztálya, külterületen pedig a Kormányhivatal teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy lakosságtól származó parlagfűvel kapcsolatos panasz érkezhet 

  • a Debreceni Közterület Felügyelethez, 
  • a polgármesteri hivatal Igazgatási Osztályára,
  • a Zöldterületi Osztályra 

telefonon, e-mailen, kihelyezett ládába, vagy a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül is. A Közterület Felügyelet a hozzá beérkezett bejelentések hatására vagy hivatalból felderített esetekben az adott terület helyrajzi száma alapján a Földhivataltól lekéri a tulajdoni lapot. Belterületi önkormányzati tulajdonban lévő terület esetében a Zöldterületi Osztályra kerül az ügy, ahol intézkednek a terület parlagfű mentesítéséről. 

Amennyiben magántulajdonban van az ingatlan, az Igazgatási Osztály intézkedik, egyúttal erről értesítik az ingatlan tulajdonosát is. Ha külterületről van szó, akkor a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály rendelkezik hatáskörrel.

Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének, a hatóságok a mulasztók költségén közérdekű védekezést rendelhetnek el. Ezen intézkedés és a mulasztás miatti bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed. Fontos tudni, hogy a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek, illetve a növényvédelmi bírság köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. Egyúttal azt is kiemelték, hogy a parlagfű elleni védekezés nem csak az önkormányzat, hanem a magánszemélyek feladata is.

Hol lehet bejelentést tenni?

   • a polgármesteri hivatal irányába az 52/511-530-as telefonszámon, a [email protected] e-mail címen írásban, illetve az Új Városházán kihelyezett ládába
   • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Parlagfű Bejelentő Rendszerén
   • a Debreceni Közterület Felügyeletnél

