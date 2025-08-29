augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisokos nagy gondokra!

35 perce

Szélmalomharcot vív egy debreceni nyugdíjas a szomszédjával, mit tehetünk, ha ez velünk is megtörténik?

Címkék#parlagfű#Debrecen#telek#elhagyatott

Egy elhanyagolt telek sok bosszúságot okozhat a szomszédságnak. A rengeteg gaz és a parlagfű ráadásul ráadásul még az utcaképet is rontja, de mutatjuk, mi a megoldás!

Nagy Emese

Rendszerint foglalkozunk olyan közéleti problémákkal, amikből mások is okulhatnak, de gyakran olvasóink is megkeresnek minket és a segítségünket kérik. Így tett Töviskes Imre, amikor megosztotta velünk panaszát egy olyan problémával kapcsolatban, ami hosszú évek óta keseríti meg az ő és szomszédjai életét. A debreceni Biczó István-kerti Mécsvirág utcában található otthonának közvetlen közelében több olyan telek áll, amelyek bár magánkézben vannak, lakatlanok és ezáltal teljesen elhanyagoltak. A megkeresést követően utánajártunk, hogy mi a teendő, ha egy elhanyagolt ingatlan, valamint a vele járó gaz és parlagfű zavarja a látképet, vagy akár veszélyt is rejt magában.

Töviskes Imre megmutatta a Haon stábjának az öt elhanyagolt ingatlant, ahol már a parlagfű is elburjánzott 
Töviskes Imre megmutatta a Haon stábjának az öt elhanyagolt ingatlant, ahol már a parlagfű is elburjánzott 
Forrás: Katona Ákos

Elhanyagolt ingatlan és parlagfű a szomszédban

Töviskes Imre már az utcán állva várta érkezésünket, a bemutatkozást követően pedig azonnal nekilátott mondandójának. 

Jómagam már 15 éve itt élek, amikor ideköltöztem, akkor nem voltak ilyesféle gondok a Biczó István-kertben. Akkoriban még jó viszonyt ápoltam a szomszédokkal, majd idővel a velem korabeliek sajnos elmentek. Akkor vagy eladták ezeket az telkeket, vagy a rokonok megörökölték. De valójában nem is ezzel lenne a baj, sokkal inkább az a gond, hogy már vagy 6 éve szinte rá sem néznek a tulajdonosok az itt látott portákra

 – fogalmazott a 77 éves férfi, aki 5 elhagyatott telket mutatott meg nekünk.

Már eleve taszító látvány fogadott: mindenhol minimum derékig érő dudvát, gazt és parlagfüvet tapasztaltunk. Imre szembeszomszédja is megszólalt ottjártunkkor, aki azonnal azzal kezdte, hogy a vadállatok már szinte mindennaposak a környéken. Arról már nem is beszélve, hogy az utóbbi időben nagy szárazság volt Debrecenben és környékén, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem alakult ki tűz a telkeken. Egyébként a lakók többször is próbáltak már lépni az ügyben, de hosszú távú megoldást még nem sikerült találniuk a problémára, mivel egy-két időszakos, felszólítást követő karbantartást leszámítva évek óta ugyanúgy áll a terület.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Parlagfűvel kapcsolatos kérdések

Mivel sokakat érintő problémáról van szó, egy korábbi cikkünkben parlagfűvel kapcsolatos kérdéseket tettünk fel a debreceni polgármesteri hivatalnak: 

Mit tehet az, aki a közvetlen környezetében az irtás elmulasztását észleli?

Mint válaszukban írják, az elmúlt időszak változékony, csapadékos, meleg időjárása kedvezett a gyepvegetáció, a gyomok, így a parlagfű növekedésének is. Ezáltal a tulajdonosoknak – legyen az közterület vagy magántulajdonú ingatlan – a parlagfű és az egyéb allergén hatású gyomok növekedésének megfékezése érdekében szükséges kaszálnia, gyommentesítenie. Megjegyezték, az erősebben fertőzött területek jobbára a művelés alól kivont, felhagyott külterületi ingatlanokon, vagy egyéb, földmozgatással, talajbolygatással (például építkezéssel) érintett területeken észlelhetők.

Mit tehet a lakosság, ha parlagfűvel fertőzött területet észlel?

A vonatkozó jogi szabályozás értelmében a földhasználó (vagy tulajdonos) köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A belterületi közterületeken, valamint magánterületeken észlelt és bejelentett parlagfűszennyezés esetén a polgármesteri hivatal hatáskörrel rendelkező igazgatási osztálya, külterületen pedig a Kormányhivatal teszi meg a szükséges intézkedéseket.

Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy lakosságtól származó parlagfűvel kapcsolatos panasz érkezhet

  • a Debreceni Közterület Felügyelethez, 
  • a polgármesteri hivatal Igazgatási Osztályára,
  • a Zöldterületi Osztályra 
    telefonon, e-mailen, kihelyezett ládába, vagy a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül is. A Közterület Felügyelet a hozzá beérkezett bejelentések hatására vagy hivatalból felderített esetekben az adott terület helyrajzi száma alapján a Földhivataltól lekéri a tulajdoni lapot. Belterületi önkormányzati tulajdonban lévő terület esetében a Zöldterületi Osztályra kerül az ügy, ahol intézkednek a terület parlagfű mentesítéséről.  

Amennyiben magántulajdonban van az ingatlan, az Igazgatási Osztály intézkedik, egyúttal erről értesítik az ingatlan tulajdonosát is. Ha külterületről van szó, akkor a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály rendelkezik hatáskörrel.

Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének, a hatóságok a mulasztók költségén közérdekű védekezést rendelhetnek el. Ezen intézkedés és a mulasztás miatti bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed.

Fontos tudni, hogy a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek, illetve a növényvédelmi bírság köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. Egyúttal azt is kiemelték, hogy a parlagfű elleni védekezés nem csak az önkormányzat, hanem a magánszemélyek feladata is.

Hol lehet bejelentést tenni?

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu