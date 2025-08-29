35 perce
Szélmalomharcot vív egy debreceni nyugdíjas a szomszédjával, mit tehetünk, ha ez velünk is megtörténik?
Egy elhanyagolt telek sok bosszúságot okozhat a szomszédságnak. A rengeteg gaz és a parlagfű ráadásul ráadásul még az utcaképet is rontja, de mutatjuk, mi a megoldás!
Rendszerint foglalkozunk olyan közéleti problémákkal, amikből mások is okulhatnak, de gyakran olvasóink is megkeresnek minket és a segítségünket kérik. Így tett Töviskes Imre, amikor megosztotta velünk panaszát egy olyan problémával kapcsolatban, ami hosszú évek óta keseríti meg az ő és szomszédjai életét. A debreceni Biczó István-kerti Mécsvirág utcában található otthonának közvetlen közelében több olyan telek áll, amelyek bár magánkézben vannak, lakatlanok és ezáltal teljesen elhanyagoltak. A megkeresést követően utánajártunk, hogy mi a teendő, ha egy elhanyagolt ingatlan, valamint a vele járó gaz és parlagfű zavarja a látképet, vagy akár veszélyt is rejt magában.
Elhanyagolt ingatlan és parlagfű a szomszédban
Töviskes Imre már az utcán állva várta érkezésünket, a bemutatkozást követően pedig azonnal nekilátott mondandójának.
Jómagam már 15 éve itt élek, amikor ideköltöztem, akkor nem voltak ilyesféle gondok a Biczó István-kertben. Akkoriban még jó viszonyt ápoltam a szomszédokkal, majd idővel a velem korabeliek sajnos elmentek. Akkor vagy eladták ezeket az telkeket, vagy a rokonok megörökölték. De valójában nem is ezzel lenne a baj, sokkal inkább az a gond, hogy már vagy 6 éve szinte rá sem néznek a tulajdonosok az itt látott portákra
– fogalmazott a 77 éves férfi, aki 5 elhagyatott telket mutatott meg nekünk.
Már eleve taszító látvány fogadott: mindenhol minimum derékig érő dudvát, gazt és parlagfüvet tapasztaltunk. Imre szembeszomszédja is megszólalt ottjártunkkor, aki azonnal azzal kezdte, hogy a vadállatok már szinte mindennaposak a környéken. Arról már nem is beszélve, hogy az utóbbi időben nagy szárazság volt Debrecenben és környékén, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem alakult ki tűz a telkeken. Egyébként a lakók többször is próbáltak már lépni az ügyben, de hosszú távú megoldást még nem sikerült találniuk a problémára, mivel egy-két időszakos, felszólítást követő karbantartást leszámítva évek óta ugyanúgy áll a terület.
Parlagfűvel kapcsolatos kérdések
Mivel sokakat érintő problémáról van szó, egy korábbi cikkünkben parlagfűvel kapcsolatos kérdéseket tettünk fel a debreceni polgármesteri hivatalnak:
Mit tehet az, aki a közvetlen környezetében az irtás elmulasztását észleli?
Mint válaszukban írják, az elmúlt időszak változékony, csapadékos, meleg időjárása kedvezett a gyepvegetáció, a gyomok, így a parlagfű növekedésének is. Ezáltal a tulajdonosoknak – legyen az közterület vagy magántulajdonú ingatlan – a parlagfű és az egyéb allergén hatású gyomok növekedésének megfékezése érdekében szükséges kaszálnia, gyommentesítenie. Megjegyezték, az erősebben fertőzött területek jobbára a művelés alól kivont, felhagyott külterületi ingatlanokon, vagy egyéb, földmozgatással, talajbolygatással (például építkezéssel) érintett területeken észlelhetők.
Mit tehet a lakosság, ha parlagfűvel fertőzött területet észlel?
A vonatkozó jogi szabályozás értelmében a földhasználó (vagy tulajdonos) köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A belterületi közterületeken, valamint magánterületeken észlelt és bejelentett parlagfűszennyezés esetén a polgármesteri hivatal hatáskörrel rendelkező igazgatási osztálya, külterületen pedig a Kormányhivatal teszi meg a szükséges intézkedéseket.
Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy lakosságtól származó parlagfűvel kapcsolatos panasz érkezhet
- a Debreceni Közterület Felügyelethez,
- a polgármesteri hivatal Igazgatási Osztályára,
- a Zöldterületi Osztályra
telefonon, e-mailen, kihelyezett ládába, vagy a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül is. A Közterület Felügyelet a hozzá beérkezett bejelentések hatására vagy hivatalból felderített esetekben az adott terület helyrajzi száma alapján a Földhivataltól lekéri a tulajdoni lapot. Belterületi önkormányzati tulajdonban lévő terület esetében a Zöldterületi Osztályra kerül az ügy, ahol intézkednek a terület parlagfű mentesítéséről.
Amennyiben magántulajdonban van az ingatlan, az Igazgatási Osztály intézkedik, egyúttal erről értesítik az ingatlan tulajdonosát is. Ha külterületről van szó, akkor a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály rendelkezik hatáskörrel.
Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének, a hatóságok a mulasztók költségén közérdekű védekezést rendelhetnek el. Ezen intézkedés és a mulasztás miatti bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed.
Fontos tudni, hogy a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek, illetve a növényvédelmi bírság köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. Egyúttal azt is kiemelték, hogy a parlagfű elleni védekezés nem csak az önkormányzat, hanem a magánszemélyek feladata is.
Hol lehet bejelentést tenni?
- a polgármesteri hivatal irányába az 52/511-530-as telefonszámon, a [email protected] e-mail címen írásban, illetve az Új Városházán kihelyezett ládába
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Parlagfű Bejelentő Rendszerén
- a Debreceni Közterület Felügyeletnél
