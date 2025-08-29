Szélmalomharcot vív egy debreceni nyugdíjas a szomszédjával, mit tehetünk, ha ez velünk is megtörténik?

Rendszerint foglalkozunk olyan közéleti problémákkal, amikből mások is okulhatnak, de gyakran olvasóink is megkeresnek minket és a segítségünket kérik. Így tett Töviskes Imre, amikor megosztotta velünk panaszát egy olyan problémával kapcsolatban, ami hosszú évek óta keseríti meg az ő és szomszédjai életét. A debreceni Biczó István-kerti Mécsvirág utcában található otthonának közvetlen közelében több olyan telek áll, amelyek bár magánkézben vannak, lakatlanok és ezáltal teljesen elhanyagoltak. A megkeresést követően utánajártunk, hogy mi a teendő, ha egy elhanyagolt ingatlan, valamint a vele járó gaz és parlagfű zavarja a látképet, vagy akár veszélyt is rejt magában.

Töviskes Imre megmutatta a Haon stábjának az öt elhanyagolt ingatlant, ahol már a parlagfű is elburjánzott

Forrás: Katona Ákos

Elhanyagolt ingatlan és parlagfű a szomszédban

Töviskes Imre már az utcán állva várta érkezésünket, a bemutatkozást követően pedig azonnal nekilátott mondandójának.

Jómagam már 15 éve itt élek, amikor ideköltöztem, akkor nem voltak ilyesféle gondok a Biczó István-kertben. Akkoriban még jó viszonyt ápoltam a szomszédokkal, majd idővel a velem korabeliek sajnos elmentek. Akkor vagy eladták ezeket az telkeket, vagy a rokonok megörökölték. De valójában nem is ezzel lenne a baj, sokkal inkább az a gond, hogy már vagy 6 éve szinte rá sem néznek a tulajdonosok az itt látott portákra

– fogalmazott a 77 éves férfi, aki 5 elhagyatott telket mutatott meg nekünk.

Már eleve taszító látvány fogadott: mindenhol minimum derékig érő dudvát, gazt és parlagfüvet tapasztaltunk. Imre szembeszomszédja is megszólalt ottjártunkkor, aki azonnal azzal kezdte, hogy a vadállatok már szinte mindennaposak a környéken. Arról már nem is beszélve, hogy az utóbbi időben nagy szárazság volt Debrecenben és környékén, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem alakult ki tűz a telkeken. Egyébként a lakók többször is próbáltak már lépni az ügyben, de hosszú távú megoldást még nem sikerült találniuk a problémára, mivel egy-két időszakos, felszólítást követő karbantartást leszámítva évek óta ugyanúgy áll a terület.

