Elkezdődtek a munkák, újabb parkolók szépülnek meg Debrecenben

Megkezdődtek az Ibolya utcai burkolatfelújítás munkálatai. Az Ibolya utca – Dózsa György utca csomópontnál lévő zsákparkoló és a parkolóhelyek 45 méteren új aszfaltréteget kapnak - írja a közösségi oldalán Barcsa Lajos, Debrecen város alpolgármestere.

Felújítás alatt az Ibolya utca, új aszfaltot és parkolókat is kialakítanak

Forrás: Facebook/Barcsa Lajos

Hozzáteszi, emellett az Ibolya utca 23. előtt további 4 új parkolóhely létesül és további lokális javítások várhatóak, ezzel is segítve a környék parkolási helyzetét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A munkálatok előreláthatóan szeptember 1-ig tartanak.

A felújítás célja a gépjárműközlekedés minőségének és biztonságának javítása, a lakókörnyezet esztétikusabbá tétele, továbbá a parkolóhelyek számának növelése a környéken

- közölte portálunkkal az önkormányzat a sajtóközleményében.

A parkoló mellett további felújítások is lesznek a környéken

A közleményből kiderül továbbá, hogy az Ibolya utca 5-13. szám közötti szakaszon nagyobb felületű, lokális javítási munkák történnek. A kivitelezés során összesen mintegy 100 négyzetméteren történik meg a szervizút és a parkolóhelyek burkolatának javítása.

A beavatkozások önkormányzati saját forrásból valósulnak meg, összesen bruttó 18,7 millió Ft értékben.

Az önkormányzat kéri az Ibolya utcán és környékén járókat, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, és az ideiglenes forgalmi rendet figyelembe véve használják az érintett útszakaszokat és parkolókat, elősegítve a biztonságos és akadálymentes kivitelezést!