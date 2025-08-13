Helyi közélet
4 órája
Fontos változás a hajdú-bihari településen: ezt többé nem lehet csinálni!
Közlekedésbiztonsági okok miatt kellett ezt bevezetni.
KRESZ-táblák jelzik, hogy megállni tilos a polgármesteri hivatal belső útjain. A tiltó táblák kihelyezését közlekedésbiztonsági okokból tették meg, ugyanis az út mentén parkoló járművek nehezítik a biztonságos közlekedést - írja közösségi oldalán Nádudvar város hivatalos oldala.
Kiemelik, parkolni a kellő számban (a tó felőli, mélyebb részen is) kialakított parkolókban lehet szabályosan. A városháza útjain is a közúti közlekedés szabályai érvényesek, tehát a szabálytalan parkolás itt is rendőri intézkedést vonhat maga után.
