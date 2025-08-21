1 órája
Így terjesztik ki az ingyenes parkolást Debrecenben – megszületett a döntés!
A debreceni közgyűlésen ismét tárgyaltak az új rendeletről. A parkolási kedvezményeket tovább bővítették.
Kiterjesztik az ingyenes parkolást a motorkerékpárokra és a munkáltatótól kapott, de nem céges tulajdonú autókra is – többek közt erről döntött a debreceni képviselő testület az augusztus 21-ei ülésén.
Pákh Károly (Összefogás a Cívisvárosért) szerint a városlakók sarcként élik meg az új parkolási rendszert; hozzászólásában úgy vélte, az arra szolgál, hogy a kormányzati elvonás ütötte 10 milliárd forintos lyukat befoltozza. Érdeklődött, jöttek-e pozitív visszajelzések a lakosoktól az új rendszerről.
Válaszként többen jelezték, hogy igen: a polgármester az óvárosból, Barcsa Lajos a Vénkertből kapott megerősítést, de kedvező lakossági fogadtatásról számolt be a Fidesz-frakcióból Bognár István, Papp Csaba, Piros Zoltán is.
A polgármester hangsúlyozta: nem a bevételnövekedés az új szabályozás célja, hanem a parkolási rend fenntartása. Ezt mutatja például, hogy míg korábban a fizetős övezetben élők évi 8-10 ezer forintot fizettek a lakóhelyükön történő parkolásért, immár számukra is ingyenes az. Elmondta, feladatul kapta a DV Parking, hogy kezdje el a P+R parkolók kialakítását. Az új rend kapcsán megjegyzete, a Debrecen méretű városok rákényszerülnek a hasonló intézkedésekre.
Máris látszik hogy az érintett területeken normalizálódik a helyzet. A parkolóhelyek pontos felfestése még megtörténik. Folyamatosan nyomon követjük az intézkedés hatását
– hangsúlyozta Papp László.
Barcsa Lajos alpolgármester felidézte azokat a vénkerti tapasztalatokat, melyek szerint korábban előfordult, hogy hetekig egy helyben álltak autók, elvéve a parkolóhelyeket a lakóktól. Most már este is vannak a Vénkertben szabad parkolóhelyek; eszerint este is tárolták ott az autót olyanok, akik nem ott laktak. Szerinte ha elkészülnek a felfestések, akkor a szabályosabb beállás miatt több hely lesz.
Piros Zoltánhoz pozitív jelzések érkeztek az Erzsébet és Ispotály utcákról. Mint mondta, ez egy speciális terület a Nagyállomás közelsége miatt, ahol hosszú éveken át kaotikus állapotok voltak, ezek az új rendszerrel megszűntek.
A parkolás ügyében tárgyalnak a bevásárlóközponttal is
Egy ilyen döntéshez átgondolt stratégia és bátorság is kell. Másfél-két éve kezdtünk gondolkodni azon, hogyan normalizáljuk a parkolást, ami egy nagyon komplex rendszer, sok igényt kell figyelembe venni. A mostani előterjesztésnek sem a bevétel a célja, hanem hogy kényelmesebbél tegye a lakókörnyezetet; ahol az ott élők az elsők!
– hangsúlyozta Papp László.
Gondola Zsolt (Civil Fórum Debrecen Egyesület) megjegyezte, hogy idén már másodszor módosítja a testület a rendeletet; szerinte inkább előzetes hatásvizsgálat kellene utólagos jogalkotás helyett. Javasolta, hogy év végéig legyen egy felmérés a hatásáról. Papp László erre azt válaszolta, hogy gyakorlati szempontok szerint alakul a rendszer, ami minden módosítással jobb lesz, és a változtatásokkal a lakossági igényekre reagálnak.
Madarasi István (Összefogás a Cívisvárosért) a nagyáruházak parkolóinak esetleges fizetőssé tételét vetette fel. – Lehetne tárgyalni velük, hogy ne a pénzbevétel legyen a cél. A Malompark Bevásárlóközpontnál sokan otthagyták az autójukat, ezért fizetőssé teszi a parkolást, de barátságtalan lépés, hogy azonnali díjbeszedést kezdeményeztek. Máshol egy bizonyos időszak díjmentes, ez lenne a jó irány. A virágkarnevál napján a Tesco parkolója tele volt, mert a rendezvényekre érkezők ott tették le a kocsit. Ha bezáratnák ezt a parkolót nyitvatartási időn kívül, az nonszensz lenne – mutatott rá.
Papp László egyetértett a tárgyalásról szóló felvetéssel, annyira, hogy már beszélt is korábban az üzemeltető képviselőivel június elején. – Azt javasoltam, fogadják el a városi bérletrendszert, azzal használható legyen a parkoló, de egyelőre ezt elutasították. Kapcsolatban vagyunk a bevásárlóközpontokkal, de persze a parkolóik ügyében ők döntenek – mondta.
