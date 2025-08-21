Így terjesztik ki az ingyenes parkolást Debrecenben – megszületett a döntés!

A polgármester hangsúlyozta: nem a bevételnövekedés az új szabályozás célja, hanem a parkolási rend fenntartása. Ezt mutatja például, hogy míg korábban a fizetős övezetben élők évi 8-10 ezer forintot fizettek a lakóhelyükön történő parkolásért, immár számukra is ingyenes az. Elmondta, feladatul kapta a DV Parking, hogy kezdje el a P+R parkolók kialakítását. Az új rend kapcsán megjegyzete, a Debrecen méretű városok rákényszerülnek a hasonló intézkedésekre.

Máris látszik hogy az érintett területeken normalizálódik a helyzet. A parkolóhelyek pontos felfestése még megtörténik. Folyamatosan nyomon követjük az intézkedés hatását

– hangsúlyozta Papp László.

Barcsa Lajos alpolgármester felidézte azokat a vénkerti tapasztalatokat, melyek szerint korábban előfordult, hogy hetekig egy helyben álltak autók, elvéve a parkolóhelyeket a lakóktól. Most már este is vannak a Vénkertben szabad parkolóhelyek; eszerint este is tárolták ott az autót olyanok, akik nem ott laktak. Szerinte ha elkészülnek a felfestések, akkor a szabályosabb beállás miatt több hely lesz.

Piros Zoltánhoz pozitív jelzések érkeztek az Erzsébet és Ispotály utcákról. Mint mondta, ez egy speciális terület a Nagyállomás közelsége miatt, ahol hosszú éveken át kaotikus állapotok voltak, ezek az új rendszerrel megszűntek.