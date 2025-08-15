Ennél a hajdú-bihari parkolásnál még a gyalogosok jogai sem érdekesek - fotóval!

A debreceni szabálytalan parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni, legutóbb a héten egy Audis parkolt nem megfelelően az egyik cívisvárosi mélygarázsban. Most Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást fotóztak.

Újabb pofátlan parkolás, ezúttal Hajdúböszörményből

Forrás: Facebook/Hajdúböszörményben Hallottam

Miért is parkol a kocsi járdán és zárja el a gyalogos forgalom elől az utat?

- tette fel a költői kérdést a feltöltő. Az egyik kommentelő szerint ez nem ritkaság a városban.

Ez gyakori jelenség, még ha nem is ennyire dilettánsan. Ha esetleg meg jön egy babakocsit toló anyuka, vagy egy nehezen mozgó nyugdíjas, hát úgy járt, kerülje ki....

- írja a hozzászólásában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egy másik hozzászóló szerint Balmazújvároson is sokan állnak meg hasonlóan, a gyalogosok bosszúságára.

Ez is érdekelhet: