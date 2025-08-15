augusztus 15., péntek

Helyi közélet

1 órája

Ennél a hajdú-bihari parkolásnál még a gyalogosok jogai sem érdekesek - fotóval!

Címkék#autó#Hajdúböszörmény#parkolás

Mutatjuk a nem mindennapi képet! A parkolás nemcsak Debrecenben szorul fejlesztésre.

Haon.hu

A debreceni szabálytalan parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni, legutóbb a héten egy Audis parkolt nem megfelelően az egyik cívisvárosi mélygarázsban. Most Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást fotóztak.

Újabb pofátlan parkolás, ezúttal Hajdúböszörményből
Forrás: Facebook/Hajdúböszörményben Hallottam

Miért is parkol a kocsi járdán és zárja el a gyalogos forgalom elől az utat?

- tette fel a költői kérdést a feltöltő. Az egyik kommentelő szerint ez nem ritkaság a városban.

Ez gyakori jelenség, még ha nem is ennyire dilettánsan. Ha esetleg meg jön egy babakocsit toló anyuka, vagy egy nehezen mozgó nyugdíjas, hát úgy járt, kerülje ki....

- írja a hozzászólásában. 

Egy másik hozzászóló szerint Balmazújvároson is sokan állnak meg hasonlóan, a gyalogosok bosszúságára.

Ez is érdekelhet:

 

 

