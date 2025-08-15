1 órája
Ennél a hajdú-bihari parkolásnál még a gyalogosok jogai sem érdekesek - fotóval!
Mutatjuk a nem mindennapi képet! A parkolás nemcsak Debrecenben szorul fejlesztésre.
A debreceni szabálytalan parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni, legutóbb a héten egy Audis parkolt nem megfelelően az egyik cívisvárosi mélygarázsban. Most Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást fotóztak.
Miért is parkol a kocsi járdán és zárja el a gyalogos forgalom elől az utat?
- tette fel a költői kérdést a feltöltő. Az egyik kommentelő szerint ez nem ritkaság a városban.
Ez gyakori jelenség, még ha nem is ennyire dilettánsan. Ha esetleg meg jön egy babakocsit toló anyuka, vagy egy nehezen mozgó nyugdíjas, hát úgy járt, kerülje ki....
- írja a hozzászólásában.
Egy másik hozzászóló szerint Balmazújvároson is sokan állnak meg hasonlóan, a gyalogosok bosszúságára.
