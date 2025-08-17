Trófea is járhatna ezért a bunkó parkolásért Debrecenben - fotón az elképesztő eset!

A debreceni érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni. A héten egy Audis parkolt elég furcsán a cívisváros egyik mélygarázsában, szintén a héten Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.

Ismét egy rémes parkolást kaptak lencsevégre Debrecenből

Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

Parkolás kanyarban

Vasárnap került fel egy fénykép az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba, amin jól látható, hogy a drágának tűnő autó tulajdonosa cseppet sem törődött a KRESZ szabályaival a Fórum parkolóban. Arról már ne is beszéljünk, hogy simán össze is törhetik a járművet.

Kanyarban parkolta le az autóját a Fórumba

Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

Ajánljuk még: