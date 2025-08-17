Parkolás
2 órája
Trófea is járhatna ezért a bunkó parkolásért Debrecenben - fotón az elképesztő eset!
Miért hagyta ott az autóját a sofőr Debrecenben? Mindig találunk rosszabb parkolásokat Hajdú-Biharban.
A debreceni érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni. A héten egy Audis parkolt elég furcsán a cívisváros egyik mélygarázsában, szintén a héten Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.
Parkolás kanyarban
Vasárnap került fel egy fénykép az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba, amin jól látható, hogy a drágának tűnő autó tulajdonosa cseppet sem törődött a KRESZ szabályaival a Fórum parkolóban. Arról már ne is beszéljünk, hogy simán össze is törhetik a járművet.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
3 órája
Ilyen még nem történt: a Nyíregyháza először nyert Debrecenben... – fotókkal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre