Parkolás

2 órája

Trófea is járhatna ezért a bunkó parkolásért Debrecenben - fotón az elképesztő eset!

Miért hagyta ott az autóját a sofőr Debrecenben? Mindig találunk rosszabb parkolásokat Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A debreceni érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehetne készíteni. A héten egy Audis parkolt elég furcsán a cívisváros egyik mélygarázsában, szintén a héten Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.

Ismét egy rémes parkolást kaptak lencsevégre Debrecenből
Ismét egy rémes parkolást kaptak lencsevégre Debrecenből
Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

Parkolás kanyarban

Vasárnap került fel egy fénykép az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba, amin jól látható, hogy a drágának tűnő autó tulajdonosa cseppet sem törődött a KRESZ szabályaival a Fórum parkolóban. Arról már ne is beszéljünk, hogy simán össze is törhetik a járművet.

Kanyarban parkolta le az autóját a Fórumba
Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

