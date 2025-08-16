Kétszer gondold meg, hol hagyod az autód! Sok parkolót lezárnak a Debreceni Virágkarnevál miatt!

A Debreceni Virágkarnevál ideje alatt módosul a parkolási rend Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. Azt írták, a virágkarneváli rendezvényekhez kapcsolódó lezárások ideje alatt a lenti fizető várakozóhelyeket nem tudják használni az autósok. Az autósoknak azt tanácsolták, hogy mielőtt útnak indulnának tájékozódjanak a forgalomkorlátozásokról.

Kétszer is gondold meg, hol hagyod az autód, a Debreceni Virágkarnevál miatt kihívást jelenthet a parkolás!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarnevál felvonulásának ideje alatt felfüggesztik az alábbi parkolók, ill. egy mélygarázs használatát. A forgalom se ki, se be nem lesz lehetséges

a Bethlen utcai,

a Kölcsey,

az Ítélőtábla,

és a Széchenyi utcai parkolóban,

valamint a Halköz mélygarázsban.

Kérik, hogy aki napközben használni szeretné autóját, hagyja el a garázst és a fenti parkolóhelyeket a lezárások előtt.

Azt is megjegyezték, a Nagyerdei mélygarázst folyamatosan csak az Oláh Gábor utcai lehajtón keresztül tudják majd megközelíteni az autósok.

Ingyenes parkolás Debrecenben: a virágkarnevál alatt is lehetséges!

Az ünnepi hétvégén, a megállási tilalommal nem érintett felszíni parkolókban és a mélygarázsokban, szombaton és vasárnap, valamint hétfőn és kedden is a megszokott üzemelési rend szerint kell fizetni a várakozásért.

Kiemelték, augusztus 20-án a felszíni parkolás valamennyi helyszínen díjmentes, a mélygarázsokban és a debreceni repülőtér parkolójában viszont a nemzeti ünnepen is díjköteles a várakozás. Az ünnepnapot követően visszaáll az eredeti parkolási rend – olvasható a közleményben.