1 órája
Kétszer gondold meg, hol hagyod az autód! Sok parkolót lezárnak a Debreceni Virágkarnevál miatt!
Kissé felforgatja a rendet a virágkarnevál. Segítünk kiigazodni, hogyan alakul a parkolás Debrecenben a fesztivál ideje alatt.
A Debreceni Virágkarnevál ideje alatt módosul a parkolási rend Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. Azt írták, a virágkarneváli rendezvényekhez kapcsolódó lezárások ideje alatt a lenti fizető várakozóhelyeket nem tudják használni az autósok. Az autósoknak azt tanácsolták, hogy mielőtt útnak indulnának tájékozódjanak a forgalomkorlátozásokról.
Augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarnevál felvonulásának ideje alatt felfüggesztik az alábbi parkolók, ill. egy mélygarázs használatát. A forgalom se ki, se be nem lesz lehetséges
- a Bethlen utcai,
- a Kölcsey,
- az Ítélőtábla,
- és a Széchenyi utcai parkolóban,
- valamint a Halköz mélygarázsban.
Kérik, hogy aki napközben használni szeretné autóját, hagyja el a garázst és a fenti parkolóhelyeket a lezárások előtt.
Azt is megjegyezték, a Nagyerdei mélygarázst folyamatosan csak az Oláh Gábor utcai lehajtón keresztül tudják majd megközelíteni az autósok.
Ingyenes parkolás Debrecenben: a virágkarnevál alatt is lehetséges!
Az ünnepi hétvégén, a megállási tilalommal nem érintett felszíni parkolókban és a mélygarázsokban, szombaton és vasárnap, valamint hétfőn és kedden is a megszokott üzemelési rend szerint kell fizetni a várakozásért.
Kiemelték, augusztus 20-án a felszíni parkolás valamennyi helyszínen díjmentes, a mélygarázsokban és a debreceni repülőtér parkolójában viszont a nemzeti ünnepen is díjköteles a várakozás. Az ünnepnapot követően visszaáll az eredeti parkolási rend – olvasható a közleményben.
