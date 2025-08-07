Nincs pardon, sem magyarázat arra, amit a tűzpiros Dacia sofőrje tett Debrecenben – fotóval!

Rokkant parkolóban, rokkant kártya nélkül, gyönyörűen parkolva – így indított a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja csütörtök délután, amikor is két fényképet bocsátott közszemlére, amelyeken az látható, hogyan állt meg egy tűzpiros Dacia a Liszt Ferenc utca és a Blaháné utca sarkán, az Ady Endre Gimnázium közvetlen közelében.

Újabb polgárpukkasztó parkolást kaptak lencsevégre Debrecenben

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Ha elsőre nem is volna szembetűnő, a sofőr a mozgássérült parkolót kívánta használni, azonban még ez sem jött össze: hanyag módon, félig a járdára belógva hagyta ott keresztben parkoló autóját. Az már tényleg csak a hab a tortán, hogy jogosultsága sem volt a mozgássérült parkoló használatára. A másik oldalról egyébként még jobban látszik, hogy a parkolási szabályok teljes semmibevételével hagyta ott autóját a sofőr:

Keresztben parkolt a járdán, ráadásul jogosulatlan használta a mozgássérült parkolót is

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A bejegyzés alatt kisebb kommentáradat indult, amelyből kiderült: a bejegyzés létrehozója a közterület felügyelet figyelmét is felhívta az arcpirító esetre, azonban, mire a helyszínre értek, már hűlt helye volt a tűzpiros Daciának.

