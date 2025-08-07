augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

3 órája

Nincs pardon, sem magyarázat arra, amit a tűzpiros Dacia sofőrje tett Debrecenben – fotóval!

Címkék#autó#debrecen#közlekedés#parkolás

A kommentelők sem kímélték az autóst. Meghökkentő fotókon mutatjuk, hogyan sikerült a tűzpiros Dacia sofőrjének a parkolás Debrecenben.

Haon.hu

Rokkant parkolóban, rokkant kártya nélkül, gyönyörűen parkolva – így indított a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja csütörtök délután, amikor is két fényképet bocsátott közszemlére, amelyeken az látható, hogyan állt meg egy tűzpiros Dacia a Liszt Ferenc utca és a Blaháné utca sarkán, az Ady Endre Gimnázium közvetlen közelében.

Újabb polgárpukkasztó parkolást kaptak lencsevégre Debrecenben
Újabb polgárpukkasztó parkolást kaptak lencsevégre Debrecenben
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Ha elsőre nem is volna szembetűnő, a sofőr a mozgássérült parkolót kívánta használni, azonban még ez sem jött össze: hanyag módon, félig a járdára belógva hagyta ott keresztben parkoló autóját. Az már tényleg csak a hab a tortán, hogy jogosultsága sem volt a mozgássérült parkoló használatára. A másik oldalról egyébként még jobban látszik, hogy a parkolási szabályok teljes semmibevételével hagyta ott autóját a sofőr:

Keresztben parkolt a járdán, ráadásul jogosulatlan használta a mozgássérült parkolót is
Keresztben parkolt a járdán, ráadásul jogosulatlan használta a mozgássérült parkolót is
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A bejegyzés alatt kisebb kommentáradat indult, amelyből kiderült: a bejegyzés létrehozója a közterület felügyelet figyelmét is felhívta az arcpirító esetre, azonban, mire a helyszínre értek, már hűlt helye volt a tűzpiros Daciának.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu