augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

54 perce

Változtak a parkolási zónakódok Debrecenben – erre érdemes figyelni, ha telefonnal fizetsz a parkolásért!

Címkék#parkolási zóna#Debrecen#változás#parkolás

Debrecenben már csak az új zónakódokkal lehet telefonon parkolni

Haon.hu

Augusztus 1-jétől új rendszer szerint működik a debreceni parkolás: a DV Parking Kft. közleménye szerint a korábbi mobilkódok megszűntek, a telefonos parkolásnál már az új zónakódokat kell használni.

Augusztus 1-jétől új rendszer szerint működik a debreceni parkolás
Augusztus 1-jétől új rendszer szerint működik a debreceni parkolás
Forrás:  Napló-archív

Mi változott a telefonos parkolásban?

Az egyes színes zónákhoz a következő hívószámok tartoznak:

  • piros zóna: 4031
  • narancssárga zóna: 4032
  • zöld zóna: 4033
  • kék zóna: 4034
  • sárga zóna: 4035

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Fontos, hogy a narancssárga és a zöld zónákban több kód is érvényben van, ezért parkolás előtt célszerű ellenőrizni a pontos információkat a DV parking weboldalán, a „Parkolási info 2025” menüpontban, valamint a kihelyezett táblákon és automatákon.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu