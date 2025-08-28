Közlekedés
54 perce
Változtak a parkolási zónakódok Debrecenben – erre érdemes figyelni, ha telefonnal fizetsz a parkolásért!
Debrecenben már csak az új zónakódokkal lehet telefonon parkolni
Augusztus 1-jétől új rendszer szerint működik a debreceni parkolás: a DV Parking Kft. közleménye szerint a korábbi mobilkódok megszűntek, a telefonos parkolásnál már az új zónakódokat kell használni.
Mi változott a telefonos parkolásban?
Az egyes színes zónákhoz a következő hívószámok tartoznak:
- piros zóna: 4031
- narancssárga zóna: 4032
- zöld zóna: 4033
- kék zóna: 4034
- sárga zóna: 4035
Fontos, hogy a narancssárga és a zöld zónákban több kód is érvényben van, ezért parkolás előtt célszerű ellenőrizni a pontos információkat a DV parking weboldalán, a „Parkolási info 2025” menüpontban, valamint a kihelyezett táblákon és automatákon.
