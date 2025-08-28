Változtak a parkolási zónakódok Debrecenben – erre érdemes figyelni, ha telefonnal fizetsz a parkolásért!

Augusztus 1-jétől új rendszer szerint működik a debreceni parkolás: a DV Parking Kft. közleménye szerint a korábbi mobilkódok megszűntek, a telefonos parkolásnál már az új zónakódokat kell használni.

Augusztus 1-jétől új rendszer szerint működik a debreceni parkolás

Mi változott a telefonos parkolásban?

Az egyes színes zónákhoz a következő hívószámok tartoznak: piros zóna : 4031

: 4031 narancssárga zóna : 4032

: 4032 zöld zóna : 4033

: 4033 kék zóna : 4034

: 4034 sárga zóna: 4035

Fontos, hogy a narancssárga és a zöld zónákban több kód is érvényben van, ezért parkolás előtt célszerű ellenőrizni a pontos információkat a DV parking weboldalán, a „Parkolási info 2025” menüpontban, valamint a kihelyezett táblákon és automatákon.

