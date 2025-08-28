augusztus 28., csütörtök

Bővült a díjmentes parkolás lehetősége Debrecenben, mutatjuk a részleteket

Fontos információt közölt a DV Parking. Újabb könnyítést vezetnek be a debreceni parkolási rendszerben.

Haon.hu

Szeptember 1-jétől újabb könnyítést vezetnek be a debreceni parkolási rendszerben: a lakossági kedvezmény már nemcsak személyautókra, hanem motorkerékpárokra is igénybe vehető – olvasható a DV Parking Kft. közleményében.

Újabb könnyítést vezetnek be a debreceni parkolási rendszerben
Újabb könnyítést vezetnek be a debreceni parkolási rendszerben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mit kell tudni az új parkolási rendszerről?

A változás értelmében egy lakcímhez legfeljebb két jármű tartozhat díjmentes parkolással: vagy két személyautó, vagy két motorkerékpár, illetve egy autó és egy motor kombinációja.

A szabályozás nemcsak a saját tulajdonban, hanem a munkáltató által kizárólagos használatba adott, legfeljebb 3,5 tonnás személygépkocsikra is kiterjed. Ez akkor is érvényes, ha a munkáltató lízingeli vagy bérli a járművet – ilyen esetben megfelelő szerződéssel vagy nyilatkozattal kell igazolni a használati jogot. Fontos, hogy a dokumentumokat minden érintett fél aláírja, cégek esetében pedig cégszerű aláírás szükséges.

A díjmentes parkolás igénybevételéhez továbbra is regisztráció szükséges, amelyet a DV Parking hivatalos honlapján lehet elvégezni.

