Bővült a díjmentes parkolás lehetősége Debrecenben, mutatjuk a részleteket

Szeptember 1-jétől újabb könnyítést vezetnek be a debreceni parkolási rendszerben: a lakossági kedvezmény már nemcsak személyautókra, hanem motorkerékpárokra is igénybe vehető – olvasható a DV Parking Kft. közleményében.

Újabb könnyítést vezetnek be a debreceni parkolási rendszerben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mit kell tudni az új parkolási rendszerről?

A változás értelmében egy lakcímhez legfeljebb két jármű tartozhat díjmentes parkolással: vagy két személyautó, vagy két motorkerékpár, illetve egy autó és egy motor kombinációja.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A szabályozás nemcsak a saját tulajdonban, hanem a munkáltató által kizárólagos használatba adott, legfeljebb 3,5 tonnás személygépkocsikra is kiterjed. Ez akkor is érvényes, ha a munkáltató lízingeli vagy bérli a járművet – ilyen esetben megfelelő szerződéssel vagy nyilatkozattal kell igazolni a használati jogot. Fontos, hogy a dokumentumokat minden érintett fél aláírja, cégek esetében pedig cégszerű aláírás szükséges.

A díjmentes parkolás igénybevételéhez továbbra is regisztráció szükséges, amelyet a DV Parking hivatalos honlapján lehet elvégezni.

Ajánljuk még: