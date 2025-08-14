augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

3 órája

A pofátlanság magasiskolája, amit ez a debreceni audis művelt!

Címkék#debrecen#bevásárlóközpont#parkolás

A bejegyzéshez több komment is érkezett. Meglepő fotón mutatjuk, egy bevásárlóközpontnál történt parkolást Debrecenben.

Haon.hu

Az egyik cívisvárosi bevásárlóközpont parkolójában készült egy fotó a legújabb rettenetes parkolásról. A fényképet ezzel a szöveggel osztották meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban: mindig a BMW-s a paraszt, ahogy parkol; itt egy komoly konkurencia! A képen is jól látható, hogy az Audi sofőrjének van még mit tanulnia, hiszen félig egy sima parkolóhelyet használ, félig pedig a rokkant helyre állt be a drágának tűnő autójával.

Egy bevásárlóközpontnál történt a meglepő parkolás Debrecenben
Egy bevásárlóközpontnál történt a meglepő parkolás Debrecenben
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A kommentszekcióban is többen felháborodtak ezen a parkoláson, hiszen teljesen szabálytalan.

Elképzelni sem tudom, mi járhat ilyenkor ezeknek a fejében

– írja egy kommentelő.

A hozzászólások között újabb gyöngyszem bukkant fel, mutatjuk a szörnyű parkolást:

 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu