3 órája
A pofátlanság magasiskolája, amit ez a debreceni audis művelt!
A bejegyzéshez több komment is érkezett. Meglepő fotón mutatjuk, egy bevásárlóközpontnál történt parkolást Debrecenben.
Az egyik cívisvárosi bevásárlóközpont parkolójában készült egy fotó a legújabb rettenetes parkolásról. A fényképet ezzel a szöveggel osztották meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban: mindig a BMW-s a paraszt, ahogy parkol; itt egy komoly konkurencia! A képen is jól látható, hogy az Audi sofőrjének van még mit tanulnia, hiszen félig egy sima parkolóhelyet használ, félig pedig a rokkant helyre állt be a drágának tűnő autójával.
A kommentszekcióban is többen felháborodtak ezen a parkoláson, hiszen teljesen szabálytalan.
Elképzelni sem tudom, mi járhat ilyenkor ezeknek a fejében
– írja egy kommentelő.
A hozzászólások között újabb gyöngyszem bukkant fel, mutatjuk a szörnyű parkolást:
