A pofátlanság magasiskolája, amit ez a debreceni audis művelt!

Az egyik cívisvárosi bevásárlóközpont parkolójában készült egy fotó a legújabb rettenetes parkolásról. A fényképet ezzel a szöveggel osztották meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban: mindig a BMW-s a paraszt, ahogy parkol; itt egy komoly konkurencia! A képen is jól látható, hogy az Audi sofőrjének van még mit tanulnia, hiszen félig egy sima parkolóhelyet használ, félig pedig a rokkant helyre állt be a drágának tűnő autójával.

Egy bevásárlóközpontnál történt a meglepő parkolás Debrecenben

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A kommentszekcióban is többen felháborodtak ezen a parkoláson, hiszen teljesen szabálytalan.

Elképzelni sem tudom, mi járhat ilyenkor ezeknek a fejében

– írja egy kommentelő.

A hozzászólások között újabb gyöngyszem bukkant fel, mutatjuk a szörnyű parkolást:

Ajánljuk még: