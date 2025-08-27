augusztus 27., szerda

Láttatok már ilyet?

2 órája

Felvágott egy paradicsomot a debreceni nő, fotókon a zöld-fehér döbbenet, amit benne látott

Címkék#csíra#Debrecen#paradicsom#undorító

Amikor kettévágott egy teljesen egészségesnek tűnő paradicsomot, a belsejében különös látvány fogadta.

Haon.hu

Meglepő felfedezést osztott meg egy debreceni nő a Debrecenben-Hallottam Facebook-csoportban: amikor kettévágott egy teljesen egészségesnek tűnő paradicsomot, a belsejében különös látvány fogadta.

A paradicsom belsejében csírázni kezdtek a magvak
A paradicsom belsejében csírázni kezdtek a magvak
Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

Mi történt a paradicsommal?

A fotók tanúsága szerint a gyümölcs belsejében a magvak erőteljes csírázásnak indultak, így a piros termésben zöld és fehér hajtások bújtak elő. A különös jelenség – amelyet szaknyelven vivipáriának neveznek – ritkán fordul elő, de annál meglepőbb, amikor valaki szembesül vele a saját konyhájában.

A poszt alatt hamar megindult a kommentcunami: volt, aki viccesen csak „Csiradicsomnak” nevezte, más arra biztatta a posztolót, hogy ültesse el és neveljen belőle palántát. Akadt, aki hasonló élményt osztott meg: 

Én a citrommal jártam így. Pici levele is volt belül. Én is meglepődtem, sosem láttam még ilyet

– írta egy hozzászóló.

