Felvágott egy paradicsomot a debreceni nő, fotókon a zöld-fehér döbbenet, amit benne látott
Amikor kettévágott egy teljesen egészségesnek tűnő paradicsomot, a belsejében különös látvány fogadta.
Meglepő felfedezést osztott meg egy debreceni nő a Debrecenben-Hallottam Facebook-csoportban: amikor kettévágott egy teljesen egészségesnek tűnő paradicsomot, a belsejében különös látvány fogadta.
Mi történt a paradicsommal?
A fotók tanúsága szerint a gyümölcs belsejében a magvak erőteljes csírázásnak indultak, így a piros termésben zöld és fehér hajtások bújtak elő. A különös jelenség – amelyet szaknyelven vivipáriának neveznek – ritkán fordul elő, de annál meglepőbb, amikor valaki szembesül vele a saját konyhájában.
A poszt alatt hamar megindult a kommentcunami: volt, aki viccesen csak „Csiradicsomnak” nevezte, más arra biztatta a posztolót, hogy ültesse el és neveljen belőle palántát. Akadt, aki hasonló élményt osztott meg:
Én a citrommal jártam így. Pici levele is volt belül. Én is meglepődtem, sosem láttam még ilyet
– írta egy hozzászóló.
