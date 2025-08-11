A fiatalok is nagy lehetőséget látnak ebben programban, segíthet elindulni az életben – videóval

Lelkesedés és várakozás övezi a kormány legújabb lakástámogatási programját, az Otthon Start Programot, amely valódi segítséget jelenthet az első lakásukat vásárlóknak. A különböző hátterű megkérdezettek összességében pozitívan nyilatkoztak a kezdeményezésről, amely szerintük nagy lehetőséget teremt a fiatalok számára. Mutatjuk a válaszaikat!

Nagy Anna is elmondta a véleményét az új Otthon Start Programról

Forrás: Katona Ákos

A program részletei

Az Otthon Start Program keretében 2025. szeptember 1-től vehetnek majd fel a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt azok, akik megfelelnek az előírásoknak. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, amely 25 éves futamidővel vehető fel. Egy 50 milliós hitel esetén a havi törlesztőrészlet körülbelül 237 ezer forint, míg 30 millió forintnál 150 ezer forint. A program feltétele mindössze 10 százalék önerő megléte.

Buzás Lajossal, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnökével a Fórum közelében futottunk össze: ő különösen pozitívan értékelte a kezdeményezést.

Nagyon jó ötletnek tartom a kormánynak azon döntését, hogy 3%-os hitellel segíti a fiatalokat

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy volt állami gondozottként különösen értékeli ezt a lehetőséget. Három fia van, akikről úgy véli, a jövőben valószínűleg éni fognak majd a lehetőséggel.

Buzás Lajos, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnöke támogatja a 3 százalékos hitelt

Forrás: Katona Ákos

Jobb, mint az albérletet fizetni

Gebei Henrik szerint a program jó kezdeményezésnek tűnik. – Igazából nem tudok még róla ettől több részletet. Mi is gondolkozunk egyébként rajta, lakás- illetve befektetési céllal is, aztán majd meglátjuk – mondta. Végül így zárta:

Szerintem egy jó konstrukció lesz összességében.

Az albérleti díjakkal összehasonlítva többen is úgy látják, hogy a program valódi előrelépést jelenthet. Gebei Henrik szerint egy dolgozó fiatal pár számára reális a 240 ezer forint körüli törlesztőrészlet kifizetése egy 50 milliós hitelre. – Szerintem egy dolgozó, fiatal pár ezt a 200 ezer forintot simán ki tudja fizetni, azt hiszem, több értelme van, mint egy 250 ezres albérletet fizetni – mondta. Buzás Lajos is hasonló véleményen volt: – A fiatalok szempontjából sokkal jobban megéri a saját lakás hitelének törlesztése, mint egy albérlet fizetése.