A fiatalok is nagy lehetőséget látnak ebben programban, segíthet elindulni az életben – videóval
A kormány új, 3 százalékos lakáshitele pozitív fogadtatásra talált a debreceniek körében. Az Otthon Start Program szeptembertől indul, és akár 50 millió forintos kedvezményes kölcsönt kínál az első lakásvásárlóknak.
Lelkesedés és várakozás övezi a kormány legújabb lakástámogatási programját, az Otthon Start Programot, amely valódi segítséget jelenthet az első lakásukat vásárlóknak. A különböző hátterű megkérdezettek összességében pozitívan nyilatkoztak a kezdeményezésről, amely szerintük nagy lehetőséget teremt a fiatalok számára. Mutatjuk a válaszaikat!
A program részletei
Az Otthon Start Program keretében 2025. szeptember 1-től vehetnek majd fel a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt azok, akik megfelelnek az előírásoknak. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, amely 25 éves futamidővel vehető fel. Egy 50 milliós hitel esetén a havi törlesztőrészlet körülbelül 237 ezer forint, míg 30 millió forintnál 150 ezer forint. A program feltétele mindössze 10 százalék önerő megléte.
Buzás Lajossal, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének elnökével a Fórum közelében futottunk össze: ő különösen pozitívan értékelte a kezdeményezést.
Nagyon jó ötletnek tartom a kormánynak azon döntését, hogy 3%-os hitellel segíti a fiatalokat
– nyilatkozta, hozzátéve, hogy volt állami gondozottként különösen értékeli ezt a lehetőséget. Három fia van, akikről úgy véli, a jövőben valószínűleg éni fognak majd a lehetőséggel.
Jobb, mint az albérletet fizetni
Gebei Henrik szerint a program jó kezdeményezésnek tűnik. – Igazából nem tudok még róla ettől több részletet. Mi is gondolkozunk egyébként rajta, lakás- illetve befektetési céllal is, aztán majd meglátjuk – mondta. Végül így zárta:
Szerintem egy jó konstrukció lesz összességében.
Az albérleti díjakkal összehasonlítva többen is úgy látják, hogy a program valódi előrelépést jelenthet. Gebei Henrik szerint egy dolgozó fiatal pár számára reális a 240 ezer forint körüli törlesztőrészlet kifizetése egy 50 milliós hitelre. – Szerintem egy dolgozó, fiatal pár ezt a 200 ezer forintot simán ki tudja fizetni, azt hiszem, több értelme van, mint egy 250 ezres albérletet fizetni – mondta. Buzás Lajos is hasonló véleményen volt: – A fiatalok szempontjából sokkal jobban megéri a saját lakás hitelének törlesztése, mint egy albérlet fizetése.
Az Otthon Start előnyei és korlátai
Nagy Anna, akivel a Szent Anna utcán találkoztunk, egyértelműen támogatja a kezdeményezést, különösen az első lakásvásárlók számára. – Első lakásvásárlásánál egy nagyon nagy lehetőség szerintem – fogalmazott, bár hozzátette, hogy a jelenlegi fizetések mellett a törlesztőrészletek kifizetése támogatás nélkül nehézkes lehet.Kapusi Orsolya is jó lehetőségnek tartja a programot, de figyelmeztetett az ingatlanárak várható növekedésére.
Itt az lesz inkább szerintem a kérdés, hogy az ingatlanárak hogyan növekednek, mert 50 millió forintig lehet felvenni, és hogyha tovább növekednek az ingatlanárak, akkor lehet, hogy nem lesz elég egy idő után már ez az összeg.
Kik vehetik igénybe?
A 3 százalékos hitel nem csak a fiataloknak szól – nincs felső korhatár, így akár nyugdíjasok is igényelhetik, ha megfelelnek a feltételeknek. Az igénylőknek legalább 2 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolniuk, és magyar állampolgárnak vagy azzal egyenértékű jogállásúnak kell lenniük. További részletek a jogosultságról a kormány honlapján találhatóak.
A megkérdezettek többsége vagy saját maga is fontolgatja a lakáshitel felvételét, vagy ismerősei körében tapasztal nagy érdeklődést. Nagy Anna említette, hogy bár neki már van ingatlana, nagyon sok ismerőse szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Kapusi Orsolya is megerősítette, hogy barátaival már beszélgettek a programról, és többen érdeklődnek iránta.
Az országgyűlési választások közeledtével Buzás Lajos bizakodását fejezte ki a jelenlegi kormány további munkájával kapcsolatban, remélve, hogy ez a lehetőség hosszú távon megmarad. – Örülök neki, és remélem, nagyon sokáig megmarad ez a lehetőség a jövő generációk számára – hangsúlyozta.
A videós riportunk itt tekinthető meg:
Piaci hatások és egyéb támogatások
Szakértők szerint a program jelentős hatással lehet az ingatlanpiacra. A kedvezményes kamatozás miatt várhatóan megnő a kereslet, ami az árak emelkedéséhez vezethet. Jelenleg a piaci kamatozású lakáshitelek 6,5-8 százalék között mozognak, így az Otthon Start valóban jelentős megtakarítást jelenthet a hitelfelvevőknek. A kormány célja, hogy segítse azokat, akik az első saját lakásukat szeretnék megvásárolni vagy építeni. A program más támogatásokkal is kombinálható, például a CSOK Plusz programmal, így akár 100 millió forint kedvezményes hitel is elérhető lehet megfelelő feltételek mellett.
