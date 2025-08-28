Tévedés, hogy egekbe nyomta volna az ingatlanárakat a 3 százalékos hitel! Ez a helyzet Debrecenben

Idén szeptemberben indul az Otthon Start program, azaz az első lakáshoz, házhoz jutók kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító konstrukciója. Az ingatlan.com friss elemzése szerint az elmúlt két hónap alatt, országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Megnéztük, Debrecenben mi jellemzi a folyamatokat.

Tévedés, hogy felnyomja a lakásárakat az Otthon Start program

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Elmaradt a drasztikus lakásár-emelkedés

Az ingatlan.com elemzése mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe között. Balogh László elemző a trendeket ismertetve hangsúlyozta, az árak mérséklődését hozza magával az, hogy a vevők elsősorban a felújított és újszerű lakásokat keresik és vásárolják meg, ezért ezek súlya a kínálat összetételében egyre csökken. Az árak mérséklődését ez hozza magával.

Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint bár az Otthon Start program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a 3 százalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább, ehelyett inkább az látható, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható.

Elmondta azt is, az árakat emelő eladók egy része csalódhat az Otthon Start program szeptemberi indulását követően, mivel a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok vevőinek piaci feltételekkel kell finanszírozniuk a költözést. Ugyanerre mutatott rá csütörtöki Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Mint írta,

Aki túláraz, az kiesik a programból, a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat! Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start Program! Erre a rendeletben külön szabály is van!

Kiemelte: az ellenzéki propaganda 20-40%-os áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket.