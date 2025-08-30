augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiemelt beruházások

2 órája

Így épülhetnek gyors ütemben új lakások az Otthon Start vásárlói számára

Címkék#Panyi Miklós#elsőlakás#Otthon Start Programiroda#aloldal

Külön aloldalt hozott létre a kormány, amely a beruházóknak ad útmutatást. Beindulnak a lakásfejlesztések az Otthon Start program által.

Haon.hu

Beindulnak az Otthon Startos lakásfejlesztések, ennek első lépéseként pedig augusztus 30-án elindult  az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat – osztotta meg közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Beindulnak az Otthon Start lakásfejlesztései
Beindulnak az Otthon Start lakásfejlesztései
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Kiemelt lakásfejlesztési-beruházásokat hozhat az Otthon Start

Mint írta, az Otthon Start Programiroda internetes aloldalán:

  • A fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon.
  • A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezzel az eszközzel 

sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot

 elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.

Kiemelte,

csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, amely keretében legalább 250 lakás épül meg és amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben. A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

Nem hoz áremelést az Otthon Start

Idén szeptemberben indul az Otthon Start program, azaz az első lakáshoz, házhoz jutók kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító konstrukciója. Az ingatlan.com friss elemzése szerint az elmúlt két hónap alatt, országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Megnéztük, Debrecenben mi jellemzi a folyamatokat.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu