Így épülhetnek gyors ütemben új lakások az Otthon Start vásárlói számára

Beindulnak az Otthon Startos lakásfejlesztések, ennek első lépéseként pedig augusztus 30-án elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat – osztotta meg közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Beindulnak az Otthon Start lakásfejlesztései

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kiemelt lakásfejlesztési-beruházásokat hozhat az Otthon Start

Mint írta, az Otthon Start Programiroda internetes aloldalán:

A fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon.

A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezzel az eszközzel

sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot

elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.

Kiemelte,

csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, amely keretében legalább 250 lakás épül meg és amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben. A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

Nem hoz áremelést az Otthon Start

Idén szeptemberben indul az Otthon Start program, azaz az első lakáshoz, házhoz jutók kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító konstrukciója. Az ingatlan.com friss elemzése szerint az elmúlt két hónap alatt, országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Megnéztük, Debrecenben mi jellemzi a folyamatokat.