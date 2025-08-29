2 órája
Így vélekednek a debreceni fiatalok az Otthon Start programról – videóval
Szeptember elsejétől indul a kormány új programja, amellyel az első lakásukat vásárlók juthatnak kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitelhez. Az Otthon Start valóban segítség lehet a fiataloknak – de vajon hogyan vélekednek róla a debreceniek?
Az új támogatási forma sokak számára nyújthat segítséget saját otthonuk megvásárlásában. Az Otthon Start program keretében akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel vehető fel maximum 25 éves futamidőre, házasság és gyermekvállalási kötelezettség nélkül. A szeptember elsejétől igényelhető konstrukció mindössze 10 százalékos önerővel is elérhető lesz, így egy 30 millió forintos ingatlan már 3 millió forinttól megvásárolható lehet. A debreceni fiatalokat kérdeztük a programról – mutatjuk a véleményeket!
Nagy segítség a fiatalok lakáshoz jutásához az Otthon Start program
Vekerdi Nikolett, akivel a Kossuth utcán találkoztunk össze, pozitívan értékeli a lehetőséget.
Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert sokkal több embernek fog kedvezni ez a 3%-os kamat, és így könnyebben fognak saját lakáshoz jutni az emberek
– fogalmazott. Hozzátette, hogy családjával már gondolkodnak a hitelfelvételen és az ingatlanpiacot nézegetik.
Polgári Zsolt szintén üdvözli a kezdeményezést:
Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség a fiataloknak az élet elkezdéséhez, illetve az első ingatlanhoz való jutás jogát nagyban segíti
– mondta. Azt is megjegyezte, hogy a szabályok részleteinek ismerete nélkül még nem tudott végleges döntést hozni a hitelfelvételről, de erősen gondolkodik rajta.
Az Otthon Start feltételei
A program nem csupán a fiatalokat célozza meg: életkortól függetlenül bárki igényelheti, aki első saját lakását szeretné megvásárolni vagy építeni.
A támogatás feltétele, hogy az igénylő az elmúlt 10 évben nem rendelkezett 50 százaléknál nagyobb tulajdoni hányaddal belterületi lakóingatlanban. Maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni és a hitellel megvásárolható lakás értéke legfeljebb 100 millió, családi ház esetén pedig 150 millió forint lehet.
Az igényléshez legalább 2 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni, de elfogadják a külföldi tb-jogviszonyt is, amennyiben az igénylő Magyarországon él. A 3 százalékos hitel kombinálható más állami támogatásokkal is, például a CSOK Plusz programmal vagy a Babaváró hitellel.
Sokak számára lehet lehetőség a 3 százalékos hitel
Bár a támogatás széles körben elérhető lesz, Vekerdi Nikolett rámutatott egy fontos feltételre:
Nyilván a megadott nettó fizetésnek meg kell lennie, hogy ki tudd fizetni azt a 3 százalékot
A bankok ugyanis elvárnak egy bizonyos összegű minimális jövedelmet, amely intézményenként eltérő lehet.
Sárvári Pétert a Batthyany utcán szólítottuk meg: ő már rendelkezik saját lakással, így személyesen nem érintett a programban, de támogatja azt.
Én a fiatalok számára ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartom, és úgy vélem, hogy ezzel nagyon sokak számára a saját lakáshoz jutásnak a lehetősége az megteremtődik
– mondta.
Polgári Zsolt egy másik fontos szempontra is felhívta a figyelmet:
Szerintem ez azoknak a szülőknek is sokat jelent, akik már előre gondolkodnak, mert még a gyerekük egyedül nem tudja megengedni magának, de szeretnének nekik egy lakást, akkor ez a program nekik is lehetőséget ad
– magyarázta. A jogszabály szerint ugyanis a szülők adóstársként bevonhatók a hitelügyletbe, bár ebben az esetben ők nem szerezhetnek tulajdont az ingatlanban.
A megkérdezett fiatalok összességében bizakodóan tekintenek a lehetőségre, még ha tisztában is vannak a korlátokkal. Ahogy Sárvári Péter fogalmazott: ez egy rendkívül jó lehetőség mindazok számára, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni.
