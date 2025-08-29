augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
3 százalékos hitel

2 órája

Így vélekednek a debreceni fiatalok az Otthon Start programról – videóval

Címkék#debrecen#Otthon Start Program#lakáshitel

Szeptember elsejétől indul a kormány új programja, amellyel az első lakásukat vásárlók juthatnak kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitelhez. Az Otthon Start valóban segítség lehet a fiataloknak – de vajon hogyan vélekednek róla a debreceniek?

Biró Soma

Az új támogatási forma sokak számára nyújthat segítséget saját otthonuk megvásárlásában. Az Otthon Start program keretében akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel vehető fel maximum 25 éves futamidőre, házasság és gyermekvállalási kötelezettség nélkül. A szeptember elsejétől igényelhető konstrukció mindössze 10 százalékos önerővel is elérhető lesz, így egy 30 millió forintos ingatlan már 3 millió forinttól megvásárolható lehet. A debreceni fiatalokat kérdeztük a programról – mutatjuk a véleményeket!

Otthon Start, program, hitel, lakáshitel, otthon, lakás
Vekerdi Nikolett összességében nagyon jó kezdeményezésnek tartja az Otthon Start programot
Forrás: Katona Ákos

Nagy segítség a fiatalok lakáshoz jutásához az Otthon Start program

Vekerdi Nikolett, akivel a Kossuth utcán találkoztunk össze, pozitívan értékeli a lehetőséget.

Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert sokkal több embernek fog kedvezni ez a 3%-os kamat, és így könnyebben fognak saját lakáshoz jutni az emberek

 – fogalmazott. Hozzátette, hogy családjával már gondolkodnak a hitelfelvételen és az ingatlanpiacot nézegetik.

Polgári Zsolt szintén üdvözli a kezdeményezést:

Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség a fiataloknak az élet elkezdéséhez, illetve az első ingatlanhoz való jutás jogát nagyban segíti

 – mondta. Azt is megjegyezte, hogy a szabályok részleteinek ismerete nélkül még nem tudott végleges döntést hozni a hitelfelvételről, de erősen gondolkodik rajta.

20250829_Utca embere riport_KÁ_HBN (2)
Polgári Zsolt beszélt a szülői segítség lehetőségéről a hitelvállalást illetően
Forrás: Katona Ákos

Az Otthon Start feltételei

A program nem csupán a fiatalokat célozza meg: életkortól függetlenül bárki igényelheti, aki első saját lakását szeretné megvásárolni vagy építeni. 

A támogatás feltétele, hogy az igénylő az elmúlt 10 évben nem rendelkezett 50 százaléknál nagyobb tulajdoni hányaddal belterületi lakóingatlanban. Maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni és a hitellel megvásárolható lakás értéke legfeljebb 100 millió, családi ház esetén pedig 150 millió forint lehet.

Az igényléshez legalább 2 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni, de elfogadják a külföldi tb-jogviszonyt is, amennyiben az igénylő Magyarországon él. A 3 százalékos hitel kombinálható más állami támogatásokkal is, például a CSOK Plusz programmal vagy a Babaváró hitellel.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Sokak számára lehet lehetőség a 3 százalékos hitel

Bár a támogatás széles körben elérhető lesz, Vekerdi Nikolett rámutatott egy fontos feltételre:

Nyilván a megadott nettó fizetésnek meg kell lennie, hogy ki tudd fizetni azt a 3 százalékot

A bankok ugyanis elvárnak egy bizonyos összegű minimális jövedelmet, amely intézményenként eltérő lehet.

Sárvári Pétert a Batthyany utcán szólítottuk meg: ő már rendelkezik saját lakással, így személyesen nem érintett a programban, de támogatja azt.

Én a fiatalok számára ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartom, és úgy vélem, hogy ezzel nagyon sokak számára a saját lakáshoz jutásnak a lehetősége az megteremtődik

 – mondta.

20250829_Utca embere riport_KÁ_HBN (3)
Sárvári Péternek már van lakása, de ettől függetlenül támogatja a programot
Forrás: Katona Ákos

Polgári Zsolt egy másik fontos szempontra is felhívta a figyelmet:

Szerintem ez azoknak a szülőknek is sokat jelent, akik már előre gondolkodnak, mert még a gyerekük egyedül nem tudja megengedni magának, de szeretnének nekik egy lakást, akkor ez a program nekik is lehetőséget ad

 – magyarázta. A jogszabály szerint ugyanis a szülők adóstársként bevonhatók a hitelügyletbe, bár ebben az esetben ők nem szerezhetnek tulajdont az ingatlanban.

A megkérdezett fiatalok összességében bizakodóan tekintenek a lehetőségre, még ha tisztában is vannak a korlátokkal. Ahogy Sárvári Péter fogalmazott: ez egy rendkívül jó lehetőség mindazok számára, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu