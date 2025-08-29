Így vélekednek a debreceni fiatalok az Otthon Start programról – videóval

Az új támogatási forma sokak számára nyújthat segítséget saját otthonuk megvásárlásában. Az Otthon Start program keretében akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel vehető fel maximum 25 éves futamidőre, házasság és gyermekvállalási kötelezettség nélkül. A szeptember elsejétől igényelhető konstrukció mindössze 10 százalékos önerővel is elérhető lesz, így egy 30 millió forintos ingatlan már 3 millió forinttól megvásárolható lehet. A debreceni fiatalokat kérdeztük a programról – mutatjuk a véleményeket!

Vekerdi Nikolett összességében nagyon jó kezdeményezésnek tartja az Otthon Start programot

Forrás: Katona Ákos

Nagy segítség a fiatalok lakáshoz jutásához az Otthon Start program

Vekerdi Nikolett, akivel a Kossuth utcán találkoztunk össze, pozitívan értékeli a lehetőséget.

Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert sokkal több embernek fog kedvezni ez a 3%-os kamat, és így könnyebben fognak saját lakáshoz jutni az emberek

– fogalmazott. Hozzátette, hogy családjával már gondolkodnak a hitelfelvételen és az ingatlanpiacot nézegetik.

Polgári Zsolt szintén üdvözli a kezdeményezést:

Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség a fiataloknak az élet elkezdéséhez, illetve az első ingatlanhoz való jutás jogát nagyban segíti

– mondta. Azt is megjegyezte, hogy a szabályok részleteinek ismerete nélkül még nem tudott végleges döntést hozni a hitelfelvételről, de erősen gondolkodik rajta.

Polgári Zsolt beszélt a szülői segítség lehetőségéről a hitelvállalást illetően

Forrás: Katona Ákos

Az Otthon Start feltételei

A program nem csupán a fiatalokat célozza meg: életkortól függetlenül bárki igényelheti, aki első saját lakását szeretné megvásárolni vagy építeni.

A támogatás feltétele, hogy az igénylő az elmúlt 10 évben nem rendelkezett 50 százaléknál nagyobb tulajdoni hányaddal belterületi lakóingatlanban. Maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni és a hitellel megvásárolható lakás értéke legfeljebb 100 millió, családi ház esetén pedig 150 millió forint lehet.

Az igényléshez legalább 2 éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni, de elfogadják a külföldi tb-jogviszonyt is, amennyiben az igénylő Magyarországon él. A 3 százalékos hitel kombinálható más állami támogatásokkal is, például a CSOK Plusz programmal vagy a Babaváró hitellel.