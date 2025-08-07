2 órája
Súlyos hiba az OTP-nél! Lehet, hogy duplán fizetted a bevásárlást!
Felhívást tett közzé az egyik legnagyobb magyar bank. A banki hiba miatt sok ügyfél a vásárlásai után kétszeres levonást könyvelhetett el.
Súlyos hiába figyelmeztetett csütörtök délután az egyik legnagyobb magyar bank: az ügyfelek vásárlásai után egy külső szolgáltatónál keletkezett hiba miatt a vásárlások összegét a rendszer duplán terhelte rá a vásárlókra. Mint kiderült, a hiba elhárítását már megkezdték, az OTP Bank a közleményében azt írta, mindent megtesznek azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleik számláján.
Kétszer vont le az OTP Bank vásárlás után?
A jelenségre az OTP Bank főoldalán is figyelmeztetnek, mint írták, technikai hiba lépett fel egyes számlaegyenlegeknél.
Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.
– olvasható az OTP Bank főoldalán.
