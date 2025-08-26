2 órája
Nyert az ötöslottón egy mázlista hajdú-bihari játékos! Mutatjuk, mennyit kaszált!
Szerencsés számokat húzott egy Joker-játékos Balmazújvároson. Igaz, az ötöslottó főnyereményét nem sikerült bezsebelnie, de ettől függetlenül szép summát vihetett haza.
Örülhetett nyereményének egy balmazújvárosi szerencsejátékos, ugyanis nagyon szép összeget nyert az ötöslottó Joker játékán. „Egy jó kis Joker nyeremény. Gratulálunk a kedves fogadónknak. Nyereménye: 250 ezer forint” – olvasható a Kossuth téren lévő lottózó Facebook-oldalán. A 34. heti ötöslottó sorsoláson nem született telitalálat, így a főnyeremény tovább halmozódott: ezen a héten már 770 millió forint lesz.
Az ötöslottó Joker játékán nyert
A nyeremények az alábbiak szerint alakultak: tizenhat játékos ért el négy találatot, közülük mindenki 2 millió 753 ezer 665 forintot nyert. Három találat 1832 szelvényen volt, ezek egyenként 26 340 forintot érnek, míg a kéttalálatos szelvények száma 55 631, nyereményük darabonként 3280 forint. A Joker ezen a héten a 608591 szám volt, egy szerencsés játékosnak pedig sikerült eltalálnia, nyereménye pedig 282 millió 188 ezer 700 forint volt. A következő héten pedig 30 millió forintra esik vissza a tét.
A balmazújvárosi játékos a következő számokkal játszott Jokeren: 538591. Mindössze két száma nem jött be, na de majd legközelebb!
Július végén a Haonon írtunk róla, hogy ugyanebben a lottózóban valaki milliomos lett, ugyanis Puttón sikerült bezsebelnie 20 millió forintot. Természetesen a bejegyzés alatt rengetegen gratuláltak a szerencsésnek, ami érthető, de azt se felejtsük el, hogy néhány hónappal ezelőtt ugyanebben a lottózóban valaki 75 millió forinttal lett gazdagabb egy sorsjegynek köszönhetően.
