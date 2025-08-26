Nyert az ötöslottón egy mázlista hajdú-bihari játékos! Mutatjuk, mennyit kaszált!

Örülhetett nyereményének egy balmazújvárosi szerencsejátékos, ugyanis nagyon szép összeget nyert az ötöslottó Joker játékán. „Egy jó kis Joker nyeremény. Gratulálunk a kedves fogadónknak. Nyereménye: 250 ezer forint” – olvasható a Kossuth téren lévő lottózó Facebook-oldalán. A 34. heti ötöslottó sorsoláson nem született telitalálat, így a főnyeremény tovább halmozódott: ezen a héten már 770 millió forint lesz.

Az ötöslottó Joker játékán nyert 250 ezer forintot egy balmazújvárosi játékos

Forrás: Lottózó-Újság/Facebook

Az ötöslottó Joker játékán nyert

A nyeremények az alábbiak szerint alakultak: tizenhat játékos ért el négy találatot, közülük mindenki 2 millió 753 ezer 665 forintot nyert. Három találat 1832 szelvényen volt, ezek egyenként 26 340 forintot érnek, míg a kéttalálatos szelvények száma 55 631, nyereményük darabonként 3280 forint. A Joker ezen a héten a 608591 szám volt, egy szerencsés játékosnak pedig sikerült eltalálnia, nyereménye pedig 282 millió 188 ezer 700 forint volt. A következő héten pedig 30 millió forintra esik vissza a tét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A balmazújvárosi játékos a következő számokkal játszott Jokeren: 538591. Mindössze két száma nem jött be, na de majd legközelebb!

Július végén a Haonon írtunk róla, hogy ugyanebben a lottózóban valaki milliomos lett, ugyanis Puttón sikerült bezsebelnie 20 millió forintot. Természetesen a bejegyzés alatt rengetegen gratuláltak a szerencsésnek, ami érthető, de azt se felejtsük el, hogy néhány hónappal ezelőtt ugyanebben a lottózóban valaki 75 millió forinttal lett gazdagabb egy sorsjegynek köszönhetően.

Ajánljuk még: