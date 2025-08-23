augusztus 23., szombat

Ösztöndíjpályázatot hirdetett a hajdú-bihari település a hallgatóinak

A tehetséges fiatalokat szeretné támogatni a község.

Nagyhegyes önkormányzata tanulmányi ösztöndíjat hirdetett a település tehetséges egyetemistái és főiskolásai számára. A havi 20 ezer forintos támogatásra azok a 25 év alatti, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik legalább 3,7-es tanulmányi átlaggal rendelkeznek az elmúlt két lezárt félévben. Az ösztöndíj 10 hónapra szól, és szeptember 30-ig lehet benyújtani a pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban. A kezdeményezés célja a kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sporteredmények elismerése – tudatta az önkormányzat a közösségi oldalán.

 

