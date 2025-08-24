augusztus 24., vasárnap

Sztár érkezett a hajdú-bihari orvosi rendelőbe, legjobban a gyerekek fognak neki örülni!

Sztár érkezett a hajdú-bihari orvosi rendelőbe, legjobban a gyerekek fognak neki örülni!

Mostantól a rózsaszín párduc is várja a gyerekeket a polgári orvosi rendelőben

Forrás: Facebook/Polgár Város

– Megérkezett a rózsaszín párduc végleges otthonába, a polgári gyermekorvosi rendelőbe, ahol ezentúl a kis betegeket fogja várni, hogy bátorítást nyújtson a várakozás perceiben – olvasható a polgári önkormányzat közösségi oldalán. Véleménykérő szavazással dőlt el, hogy szükség van-e a rózsaszín párduc szolgálataira, s mint kiderült, több mint 400 szavazattal segítettek a helyiek a döntés meghozatalában, így bővült a „személyzet”, egy taggal gazdagabb lett az orvosi rendelő Polgáron.

